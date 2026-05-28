1,5 triệu ly nước đã được bán ra trong chương trình Phúc Long 58 năm

Đặc biệt, kể từ khi chính thức làm mới bộ nhận diện thương hiệu vào tháng 8.2025, Phúc Long từng bước xây dựng hình ảnh theo hướng trẻ trung và gần gũi hơn, đồng thời vẫn giữ vững tinh thần trà nguyên bản đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ

Chiến lược đó được hiện thực hoá rõ nét nhất qua chuỗi hoạt động kỉ niệm hành trình 58 năm mang tên "Hương Sắc Vị Nghệ". Chuỗi hoạt động mang đến nhiều trải nghiệm gần gũi, tương tác với đối tượng khách hàng trẻ.

Hoạt động "Xé ly rinh quà" đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu F&B Việt in trực tiếp giải thưởng lên ly đã thu hút hơn 1 triệu lượt tham gia thông qua mã QR, đồng thời ghi nhận hơn 300.000 khách hàng mới đăng ký chương trình khách hàng thân thiết. Đặc biệt, hơn 1,5 triệu ly nước phiên bản giới hạn kỷ niệm 58 năm đã được bán ra trong vòng 19 ngày, cùng hàng trăm nghìn phần quà được trao đến tay khách hàng.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm, Phúc Long còn tổ chức các buổi gặp gỡ - nơi các trà sư chia sẻ câu chuyện về ba dòng trà đặc trưng gồm Trà Xanh, Trà Ô Long và Trà Đen. Dù được tạo nên từ cùng một búp trà nguyên bản, mỗi loại lại mang hương vị riêng nhờ kỹ thuật oxy hoá và chế tác khác nhau, từ vị thanh mát của Trà Xanh, sự cân bằng tinh tế của Trà Ô Long đến chiều sâu đậm vị của Trà Đen.

Bên cạnh phần chia sẻ, khách tham dự còn được trực tiếp tương tác, quan sát quy trình pha trà và thưởng thức từng dòng trà ngay tại quầy. Qua đó, người tham dự có thêm góc nhìn về lịch sử trà Việt cũng như nét giao thoa giữa văn hoá "trà" và "chè" trong đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Bà Patricia Marques – CEO Phúc Long cho biết: "Điều Phúc Long theo đuổi trong nhiều năm qua không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là cách đưa trà Việt trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống hiện đại, đặc biệt với thế hệ trẻ."

Theo bà, việc giữ gìn giá trị nguyên bản không đồng nghĩa với việc đóng khung trà trong hình ảnh truyền thống, mà cần liên tục làm mới cách tiếp cận để văn hoá trà có thể tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hiện đại.

Cột mốc 58 năm không chỉ mang ý nghĩa của một dịp kỷ niệm, mà còn đánh dấu giai đoạn chuyển mình mới của Phúc Long trong chiến lược phát triển thương hiệu. Từ việc nâng cấp trải nghiệm tại cửa hàng, mở rộng kết nối cộng đồng đến đầu tư vào hệ thống cửa hàng trọng điểm (flagship) hiện đại, thương hiệu đang cho thấy định hướng rõ nét hơn trong việc đưa trà Việt đến gần hơn với nhịp sống đương đại. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Masan Group cho biết đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng Phúc Long ra thị trường quốc tế, nằm trong chiến lược phát triển chung của tập đoàn.

Thông qua hành trình "Hương – Sắc – Vị – Nghệ", Phúc Long tiếp tục kể câu chuyện 58 năm gìn giữ trà nguyên bản bằng ngôn ngữ gần gũi và giàu trải nghiệm hơn. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, hành trình còn là sự kết nối giữa hương vị trà, bản sắc văn hoá Việt và nghệ thuật thưởng trà được lưu giữ qua nhiều thế hệ – nền tảng mà thương hiệu kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra sức hút, không chỉ trong nước mà còn ở các thị trường xa hơn trong tương lai.