15.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sắp lên Hòa Lạc, đến từ 8 trường nào?

Từ năm học 2026–2027, khoảng 15.000 sinh viên của nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến học tập tại khu đô thị đại học ở Hòa Lạc, quy mô gấp khoảng 2,5 lần hiện nay.

Sinh viên được bố trí học tại Hòa Lạc chủ yếu là tân sinh viên đến từ nhiều đơn vị đào tạo trong hệ thống. 8 trường dự kiến triển khai đào tạo tại đây gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Quốc tế và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật.

15.000 sinh viên đến từ 8 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sắp lên Hòa Lạc học tập. (Ảnh: VNU)

Trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Theo kế hoạch, khoảng 900 tân sinh viên của trường này sẽ lên học tại đây, chiếm khoảng 38% tổng số sinh viên năm nhất của trường. Hiện chưa có thông tin cụ thể về các khoa hoặc ngành thuộc nhóm sinh viên này.

Ở chiều ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội có chủ trương đưa toàn bộ học sinh của Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trở lại học tập tại khu vực nội đô Hà Nội. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với định hướng tổ chức không gian đào tạo của đại học này trong giai đoạn tới.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 12 trường đào tạo bậc đại học cùng một số cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc, với quy mô khoảng 78.700 người học.

Nhà trường phát triển hệ thống xe buýt điện nội khu và xe đạp điện để hỗ trợ sinh viên di chuyển trong khuôn viên. (Ảnh: VNU)

Từ tháng 5/2022, đại học này bắt đầu chuyển dần các hoạt động đào tạo và điều hành lên Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km. Việc này nằm trong chủ trương của Chính phủ về di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô.

Theo quy hoạch, cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội có diện tích hơn 1.113 ha và được thiết kế để phục vụ khoảng 65.000 sinh viên. Hiện nhiều hạng mục hạ tầng đang tiếp tục được hoàn thiện, gồm hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng dự kiến xây dựng thêm phòng khám đa khoa, khu luyện tập thể chất và các không gian học tập ngoài giờ. Đồng thời, hệ thống an ninh, bãi đỗ xe và hạ tầng dịch vụ trong khu đô thị đại học đang được bổ sung.

Về kết nối giao thông, nhà trường đang phối hợp với chính quyền thành phố tăng cường các tuyến xe buýt kết nối khu vực nội đô với Hòa Lạc. Ngoài ra, hệ thống xe buýt điện và xe đạp điện dự kiến được triển khai để phục vụ việc di chuyển của sinh viên trong khuôn viên.