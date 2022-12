17 năm sau ngày nổi tiếng, "bé gái đẹp nhất thế giới" dậy thì lột xác hoàn toàn: Bất ngờ nhất là khối tài sản ở tuổi đôi mươi

Thylane Blondeau là con gái của cựu cầu thủ bóng đá Ngoại hạng Pháp Patrick Blondeau và nổi tiếng từ năm 4 tuổi bởi nhan sắc xinh đẹp. Sau đó 17 năm, cô đã có những bước tiến dài cả về ngoại hình lẫn sự thành công.



Tuổi đời non trẻ, nhưng tuổi nghề lão làng

Từ thuở ngây ngô, Thylane Blondeau (tên đầy đủ là Thylane Léna-Rose Blondeau) đã là một người mẫu nhí vô cùng nổi tiếng. 4 tuổi, trong khi các bạn vẫn đang vui đùa trong các trường mẫu giáo, Thylane Blondeau đã sải bước trên sàn diễn của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Ít ai biết rằng, Blondeau đã được Jean Paul Gaultier “săn đón” suốt 1 năm trước khi chính thức bước lên sàn diễn danh giá này.

Cô bé nhanh chóng trở thành chủ nhân của danh hiệu “cô bé đẹp nhất thế giới” khi những hình ảnh của mình lan truyền khắp Internet.

Thylane Blondeau sinh ra ở Saint-Tropez, nước Pháp. Cô là con gái của cựu cầu thủ bóng đá Ngoại hạng Pháp Patrick Blondeau và người dẫn chương trình truyền hình kiêm nhà thiết kế thời trang Véronika Loubry.

Kế thừa những nét di truyền tốt nhất của bố mẹ, cô sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật từ tấm bé, luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Sau đó, sự xuất hiện trên Vogue Enfants, phụ bản của tạp chí Vogue Paris, khi mới 6 tuổi đã tiếp tục đưa hình ảnh của cô bé lan xa hơn.

Năm 7 tuổi, cô có buổi chụp hình đầu tiên với nhiếp ảnh gia thời trang Dani Brubaker vô cùng nổi tiếng. Năm 2011, Blondeau xuất hiện trong buổi chụp ảnh gây tranh cãi cho tạp chí Vogue Paris. Cô bé khi đó 10 tuổi đã trang điểm đậm và nhận về nhiều chỉ trích.

Tuy nhiên, mẹ của Blondeau lại có phản ứng đi ngược đám đông. “Tôi thừa nhận bản thân đã bị sốc trong buổi chụp hình. Nhưng điều duy nhất khiến tôi thấy kinh ngạc là chiếc vòng cổ mà con bé đeo trị giá 3 triệu euro!”, bà nói với Glamour UK.

Kể từ đó, Blondeau xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí như Jalouse, L'Officiel Paris, Teen Vogue, Self Service Magazine và Flaunt Magazine. Cô ký hợp đồng với IMG Models năm 16 tuổi.

Nàng mẫu đầu quân cho Dolce & Gabbana và xuất hiện trong chiến dịch năm 2017 cùng với Zendaya, Presley Gerber, Lucky Blue Smith. Blondeau thu hút sự chú ý khi ngồi hàng ghế đầu tại buổi trình diễn năm 2017 của Michael Kors với vẻ ngoài trưởng thành.

Ở tuổi 21, Thylane Blondeau là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới. Mới đây, TC Candler đã công bố danh sách "Top 100 gương mặt đẹp năm 2022". Theo đó, Thylane Blondeau đứng ở vị trí 25. Đây là năm thứ 9 cô có mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2018, cô từng được vinh danh là người có gương mặt đẹp nhất.

Trở thành nữ triệu phú ở tuổi đôi mươi

Trên con đường sự nghiệp, Thylane Blondeau đã có những bước tiến dài đầy tươi sáng. Điều đó giúp cho cô gái 21 tuổi tính lũy cho mình khối tài sản vài triệu USD trong khi tuổi đời còn khá trẻ. Theo các trang truyền thông ước tính, con số cụ thể có thể dao động khoảng từ 2-4 triệu USD.

Blondeau hiện tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu và từng tham gia nhiều chiến dịch xa xỉ cho các thương hiệu như L'Oreal, Dolce & Gabbana, theo SCMP.

Cô là “nàng thơ” yêu thích của nhiều thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng và có tình yêu đáng ngưỡng mộ. Blondeau thân thiết với nhiều người nổi tiếng và siêu mẫu Hollywood như Kaia Gerber, Barbara Palvin, Gabriel-Kane Day-Lewis, Brooklyn Beckham.

Cô từng làm việc với Lewis trong chiến dịch của Dolce & Gabbana. Sau đó, cả hai thường được phát hiện xuất hiện cùng nhau tại các bữa tiệc thời trang độc quyền, Elle UK đưa tin.

Bên cạnh chiến dịch Dolce & Gabbana nổi tiếng, Blondeau còn hợp tác với Ralph Lauren, thương hiệu nước hoa Pháp Lolita Lempicka và được chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho các sản phẩm làm đẹp của L'Oréal Paris.

Đặc biệt, Blondeau cũng là một cô gái đa tài. Cô diễn xuất trong bộ phim đầu tay Belle & Sebastian: The Adventure Continues (2015) và ra mắt dòng thời trang riêng, Heaven May, vào năm 2018. Nữ người mẫu cũng góp mặt trong 2 bộ phim khác của năm nay là Helvellyn Edge và The Loneliest Boy in the World, theo IMDB.

Cô là bóng hồng thường gây nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes.

Con đường sự nghiệp không ngừng đi lên một cách thuận lợi, không gặp quá nhiều trắc trở nhưng đời sống cá nhân của Thylane Blondeau thì không được như thế.

Năm 2016, cha mẹ của Thylane Blondeau ly hôn. Điều này đã để lại trong lòng cô gái nhỏ một dấu vết đậm sâu. Khi được hỏi về nơi hạnh phúc nhất trên Trái Đất, Blondeau từng trả lời: “Đó là nơi tôi có thể ở bên mẹ và em trai”.

Đến gần đây, Blondeau mới tìm được niềm vui khi chính thức hẹn hò với Benjamin Attal - doanh nhân thời trang có nhãn hiệu riêng TQL Boyz Paris. Cặp đôi được cho là đã đính hôn ở thời điểm hiện tại.

Trên trang cá nhân, Blondeau và Attal thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Họ cũng không ngại thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Gần đây, nữ người mẫu nhắn nhủ bạn trai trong ngày sinh nhật: “Em là cô gái may mắn nhất khi có anh trong đời! Cuộc sống không có anh chỉ là vô nghĩa”.

Blondeau cũng là ngôi sao mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi với lượng fan trung thành tự gọi mình là “Thylaners”. Cô thường xuyên tham dự các sự kiện gặp gỡ người hâm mộ và gửi lời cảm ơn họ trên trang cá nhân, theo Wales Online.

“Tôi còn trẻ và cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp cho ‘Thylaners’. Tôi trò chuyện với họ mọi lúc và mẹ thường giúp tôi trả lời tin nhắn”, cô từng tiết lộ.

*Theo CelebrityLife...