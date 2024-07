18 năm trên sàn, thăng trầm với các cuộc sang nhượng của nhiều 'tay chơi' bất động sản, cổ phiếu In Sách Giáo khoa Hòa Phát sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc

HNX cho biết lý do hủy niêm yết vì cổ phiếu HTP không đáp ứng điều kiện niêm yết do cơ cấu lại doanh nghiệp, thuộc trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định. Cuối năm 2023, HNX từng cảnh báo cổ phiếu HTP về khả năng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do không đáp ứng điều kiện niêm yết sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp. Công ty không thực hiện thủ tục đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết trong thời gian quy định.

Cổ phiếu HTP cũng đang trong diện kiểm soát và hạn chế giao dịch từ ngày 20/5/2024. Lý do HTP chậm nộp BCTC kiểm toán năm trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023; đồng thời chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) được thành lập từ tháng 4/1996, chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 12/1/2004.

Tại thời điểm niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2006, quy mô vốn của HTP ở mức 9 tỷ đồng, NXB Giáo dục nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Trên sàn, HTP gây chú ý khi liên tục tăng vốn và "qua tay" nhiều đại gia bất động sản. Trong đó,

+ Tháng 6/2007, Công ty tăng vốn lên 12,6 tỷ đồng. Giai đoạn này, sau khi NXB Giáo dục giảm tỷ lệ sở hữu xuống chỉ còn 23,19%; cơ cấu cổ đông của HTP xuất hiện 3 cổ đông lớn. Nhóm cổ đông lớn thể hiện tiếng nói tại HTP thông qua người đại diện là ông Ngô Trọng Vinh (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư CMC (mã chứng khoán CMC).

+ Tháng 11/2017, ông Ngô Trọng Vinh bất ngờ từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của HTP và được thay thế bằng ông Bùi Xuân Hồi.

Trong năm 2017, HTP thực hiện đổi tên thành CTCP HTInvest, dời trụ sở chính về tầng 16 tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Giai đoạn đổi tên và thay đổi trụ sở này, HTP được biết đang "dính líu" đến một Tập đoàn bất đống sản kín tiếng khác.

+ Đáng chú ý nhất là đợt tăng vốn năm 2020, HTP tăng mạnh lên gần 1.000 tỷ đồng. Năm này, HTP tiếp tục biến động bộ sậu, bao gồm đổi Chủ tịch HĐQT. Công ty cũng đổi tên từ CTCP HTInvest thành CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, chuyển trụ sở về lại địa chỉ số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng.

Sau khi huy động được tiền, HTP đã chi 902 tỷ đồng để mua 62,75% vốn của công ty Hưng Vượng Developer từ các cổ đông hiện hữu (tương ứng giá mua trung bình 11.900 đồng/CP). Qua đó sở hữu gián tiếp CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

Được biết, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là chủ đầu tư dự án "Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt" tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quy mô 72 ha. Sau khi M&A thành công, Hưng Vượng Developer đã đưa các tài sản của mình lên sàn chứng khoán dưới pháp nhân của công ty mẹ HTP (nghiệp vụ "niêm yết cửa sau").

Về kinh doanh, dù là một công ty in sách giáo khoa nhưng nguồn thu chính của công ty này lại là bất động sản. Cụ thể, trong năm 2023, HTP mang về doanh thu 101 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ in ấn từ chỉ đóng góp hơn 6 tỷ đồng, số còn lại doanh thu dịch vụ quản lý các dự án bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ ở mức 1,7 tỷ đồng.

Theo giới quan sát, HTP hấp dẫn các đại gia bất động sản bởi tài sản là khu đất 157 Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) có diện tích 3.242,5 m2, có nguồn gốc là của Trường PTCS Hòa Phát II. Năm 1995, Trường PTCS Hòa Phát II chuyển nhượng lại cho Chi nhánh NXB Giáo dục tại Đà Nẵng (tiền thân của HTP) và được UBND huyện Hòa Vang cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho Chi nhánh NXB Giáo dục tại Đà Nẵng.