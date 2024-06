18 số điện thoại lừa đảo, chặn số ngay để đề phòng!

Các cuộc gọi lừa đảo diễn ra ngày càng nhiều biến tướng, phức tạp, có chiều hướng tăng lên, đặc biệt xuất hiện nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dùng. Vì vậy, người dân cần biết những số điện thoại không nên nghe để tránh phiền phức và hệ luỵ đáng tiếc.



Một trong những cách phòng tránh cấp thiết nhất chính là khi người dân phát hiện những đầu số điện thoại kỳ lạ, không giống bình thường hoặc những đầu số hiển thị ở nước ngoài thì nên đề cao cảnh giác, thậm chí là cúp máy ngay không do dự.



Với đầu số +024, đây là những số điện thoại lừa đảo mà người dùng nên cảnh giác:

1. 02439446395

2. 02499950060

3. 02499954266

4. 0249997041

5.02444508888

6. 02499950412

7. 0249997037

8. 02499997044

9. 02499950212

10. 02499950036

11. 0249997038

12. 0249992623

13. 0249997035

14. 0249994266

15. 02499985212

16. 0245678520

17. 02499985220

18. 0249997044

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại phổ biến cần cảnh giác

Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua điện thoại diễn ra rất phổ biến. Một số thủ đoạn quen thuộc thường thấy như:

- Giả mạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện gây sức ép, yêu cầu nộp tiền. Kịch bản lừa đảo trong tình huống này là: Giả làm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… liên hệ với nạn nhân thông báo vi phạm không có thật, khai thác thông tin cá nhân của người nghe. Sau đó, chúng sẽ sử dụng các thông tin này để làm giả lệnh bắt, khởi tố của cơ quan Công an nhằm đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ điều tra.

- Giả danh ngân hàng gọi điện mời chào vay tiền online. Thủ đoạn này thực hiện bằng cách hướng dẫn nạn nhân làm các thủ tục vay, mở tài khoản online, sau đó gửi yêu cầu xác nhận phê duyệt khoản vay và yêu cầu nộp các khoản tiền lệ phí, tiền trả góp… để chiếm đoạt.

- Giả danh nhân viên cửa hàng, công ty xổ số... gọi điện thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao. Để nhận phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm của đối tượng có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước một số tiền đóng thuế để nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt.

Trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng gia tăng, đại diện Cục Viễn thông cũng đã đưa ra lời khuyên khi nhận được cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, thực hiện phản ánh tới đầu số 156.

