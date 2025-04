Cộng hòa Séc có đầy đủ cơ sở hạ tầng, dự trữ và khả năng tiếp cận các nhà cung cấp thay thế để loại bỏ việc nhập khẩu dầu của Nga. Tuy nhiên, đã ba năm sau khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine, quốc gia này vẫn tiếp tục trì hoãn kế hoạch dù có sẵn các giải pháp thay thế khả thi.

Reuters cho biết trong năm 2024, quốc gia này đã nhập khẩu 2,7 triệu tấn dầu thô của Nga, trị giá ước tính 1,6 tỷ USD. Mặc dù đây là mức giảm 30% về khối lượng so với năm 2023 nhưng không phải do quốc gia này chủ động cắt giảm mà là do sự cố gián đoạn đối với đường ống Druzhba.

Việc hoàn thành việc mở rộng đường ống Trans-Alpine (TAL) vào cuối năm 2024 lẽ ra đã giúp Cộng hòa Séc có thể thay thế hoàn toàn dầu thô của Nga. Tuy nhiên, nhà điều hành đường ống do nhà nước sở hữu MERO ČR và nhà máy lọc dầu lớn Orlen Unipetrol vẫn chưa tận dụng hết nguồn tài nguyên mới này. Do đó, hơn 100 triệu euro vẫn tiếp tục chảy vào Điện Kremlin mỗi tháng.

Kho dự trữ chiến lược của Cộng hòa Séc có 3,6 triệu tấn, đủ để đáp ứng gần một nửa lượng tiêu thụ hàng năm. Tuy nhiên, lượng dầu nhập khẩu của Nga trong quý 4/2024 tiếp tục tăng vọt 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 970.000 tấn, là khối lượng quý cao nhất kể từ khi lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu có hiệu lực vào năm 2022. Xu hướng này tiếp tục vào năm 2025, khi Séc mua thêm 220.000 tấn dầu thô của Nga kể từ đầu năm đến nay.

Các chuyên gia cho rằng sự chậm trễ cấm vận này là do lo ngại về tài chính, vì dầu thô của Nga rẻ hơn dầu thô của Azerbaijan trung bình khoảng 20% vào năm 2023 và 2024. Trong thời gian tới mức chiết khấu đối với dầu thô của Nga có thể còn tăng cao hơn nữa trước thuế quan của Mỹ buộc Moscow phải giảm giá để thu hút khách hàng.

Tổng cộng, Séc đã chi 8,4 tỷ euro cho dầu khí của Nga kể từ tháng 2/2022 cho đến nay.

Lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Séc cũng cho thấy một mô hình tương tự. Để chuẩn bị cho việc Ukraine chấm dứt quá cảnh khí đốt của Nga vào tháng 1/2025, Séc đã tăng lượng khí đốt mua của Nga lên gần 400% vào năm 2024. Chỉ riêng trong quý 4/2024, lượng nhập khẩu hàng tháng đã tăng vọt lên 0,34 tỷ mét khối, cao hơn 62% so với mức trung bình trong phần còn lại của năm.

(Theo Reuters)