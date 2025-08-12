Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng

12-08-2025 - 16:21 PM | Sống

Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã công bố kết quả phát hiện và xử lý phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ trên nhiều tuyến quốc lộ trong nửa cuối tháng 7/2025.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, từ ngày 15/7/2025 đến ngày 31/7/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 187 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 104 trường hợp

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 1.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 2.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 3.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 4.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 5.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 6.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 7.

2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 trường hợp

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 8.

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 32 trường hợp

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 9.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 10.

4. Tuyến Quốc lộ 45: 43 trường hợp

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 11.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 12.

187 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 13.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy,  nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Loạt xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôn ngữ được nói nhiều thứ 8 thế giới, dễ học đến bất ngờ nhưng ít người Việt biết tới, cơ hội việc làm rộng mở

Ngôn ngữ được nói nhiều thứ 8 thế giới, dễ học đến bất ngờ nhưng ít người Việt biết tới, cơ hội việc làm rộng mở Nổi bật

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm Nổi bật

1 loại thực phẩm lọt Top tốt nhất thế giới, người Việt đã ăn từ lâu: Tốt cho cả người tiểu đường, được trồng rộng rãi ở nước ta

1 loại thực phẩm lọt Top tốt nhất thế giới, người Việt đã ăn từ lâu: Tốt cho cả người tiểu đường, được trồng rộng rãi ở nước ta

16:08 , 12/08/2025
10 năm làm bảo mẫu trong gia đình doanh nhân lương 20 triệu đồng/tháng, ngày nghỉ việc, bà chủ đưa tôi 1 chiếc hộp: Bên trong không phải tiền mà là thứ bất ngờ hơn

10 năm làm bảo mẫu trong gia đình doanh nhân lương 20 triệu đồng/tháng, ngày nghỉ việc, bà chủ đưa tôi 1 chiếc hộp: Bên trong không phải tiền mà là thứ bất ngờ hơn

15:26 , 12/08/2025
Sau bữa ăn, uống ngay “thần dược” từ 2 thứ luôn sẵn trong bếp, làm tan mỡ bụng và đẹp da không cần mỹ phẩm

Sau bữa ăn, uống ngay “thần dược” từ 2 thứ luôn sẵn trong bếp, làm tan mỡ bụng và đẹp da không cần mỹ phẩm

15:23 , 12/08/2025
Sống mấy chục năm mới biết hành tây làm được 5 việc này, ai không biết thì rất thiệt

Sống mấy chục năm mới biết hành tây làm được 5 việc này, ai không biết thì rất thiệt

14:51 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên