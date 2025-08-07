Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phòng CSGT các tỉnh đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, bị “phạt nguội” theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Công an tỉnh Tây Ninh mới đây thông báo, từ ngày 11/7/2025 đến ngày 31/7/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh 10 trường hợp phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 

Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 11/7/2025 đến ngày 20/7/2025. Trong đó có các trường hợp vượt đèn đỏ như sau:

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Loạt phương tiện vượt đèn đỏ mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Các phương tiện trong danh sách trên đều vi phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” (vượt đèn đỏ). Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

