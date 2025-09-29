19 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực .

Có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 (ngày 7/7/2025) đến nay; Kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 29/9. Ảnh: TTXVN.

Trong số các kết quả, cuộc họp nhấn mạnh, từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/28 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/4 bị cáo; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

"Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh; kiên quyết đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của Nhân dân", báo cáo nêu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo.

Từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó, có 11 trường hợp bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 3 trường hợp bị xử lý hình sự.

Đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương;...

Đặc biệt, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

"Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp ", Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu.



Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm,...

Một nhiệm vụ nữa, Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý, cần khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.