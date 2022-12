19 dự án nhà ở xã hội được khởi công trong năm 2022

Báo cáo tổng kết năm 2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng nhà ở xã hội (NOXH) dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp hoàn thành được 13 dự án, với 6.000 căn. Trong năm, cả nước có 19 dự án được khởi công với tổng số khoảng 33.194 căn, tổng diện tích xây dựng khoảng 1,8 triệu m2.

Cụ thể, NOXH có 16 dự án. Trong đó, Bình Dương có 5 dự án với 20.978 căn; Kiên Giang 1 dự án, 765 căn; Hà Nam 1 dự án, 564 căn; Quảng Ninh 2 dự án, 1.903 căn; TP.HCM 4 dự án, 2.444 căn; Thanh Hóa 1 dự án, 3.000 căn; Quảng Trị 1 dự án, 180 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 dự án, 97 căn. Nhà ở công nhân có 3 dự án quy mô 3.360 căn. Trong đó, Quảng Ninh có 1 dự án với 1.000 căn, đáp ứng 5.500 chỗ ở; Bắc Ninh 1 dự án, 2.000 căn, đáp ứng 11.000 chỗ ở; TP.HCM 1 dự án, 360 căn, đáp ứng 1.000 chỗ ở.

Riêng ở TP.HCM, dịp 30/4, 2/9, địa phương này đã tổ chức lễ động thổ, khởi công một số dự án NOXH. Nhưng cho đến nay các dự án vẫn vẫn chưa thể xây dựng theo tiến độ do vướng mắc thủ tục. Đơn cử như dự án NOXH trong khu dân cư Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh) của Tập đoàn Nam Long; dự án NOXH MR1 thuộc Khu dân cư Tân Thuận Tây (quận 7) của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn; dự án NOXH phường Long Trường (TP. Thủ Đức) của Công ty Điền Phúc Thành…

NOXH phường Long Trường, TP. Thủ Đức khởi công xong rồi ngưng triển khai.

Hiện, cả nước đã hoàn thành 301 dự án NOXH khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7,79 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m2. Trong đó, có 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ đang thực hiện thủ tục đầu tư và có 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ đang đầu tư xây dựng.



Sang năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các văn bản hoặc đề xuất Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH; tổ công tác liên ngành tiếp tục làm việc với một số địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ NOXH, nhà ở công nhân; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NOXH, nhà ở cho công nhân...

Nguồn cung hạn chế ở tất cả các phân khúc

Về tình hình thị trường BĐS năm 2022, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền cao hơn so cùng kỳ năm 2021.

Về cơ bản thị trường đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đối diện tình trạng thiếu nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, thiếu trầm trọng NOXH và nhà ở thương mại giá rẻ, giá giao dịch tăng cao.

Cụ thể, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý III/2022 chỉ 17 dự án với 4.123 căn, bằng 71% so với quý II và 34% so với cùng kỳ năm 2021. Tại miền Bắc có 10 dự án với 2.396 căn, miền Trung 1 dự án và miền Nam 6 dự án với 1.711 căn.

Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án với 324.511 căn, số lượng dự án tương đương với quý II và bằng 163,3% so với cùng kỳ năm. Tại miền Bắc có 21.238 dự án với 164.271 căn, miền Trung 221 dự án với 95.941 căn, miền Nam 715 dự án với 64.299 căn.

Số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới là 36 dự án với 24.324 căn, số lượng dự án bằng khoảng 124% so với quý II và bằng 92,3% so với cùng kỳ năm. Ở miền Bắc có 18 dự án với 12.650 căn, miền Trung 1.338 dự án với 3.585 căn, miền Nam 5 dự án với 8.134 căn tại TP.HCM và Bình Dương.

Đối với dự án du lịch, nghỉ dưỡng được triển khai, hoàn thành trong quý III là 9 dự án. Trong đó, Thừa Thiên - Huế (7 dự án) và Ninh Bình, Cao Bằng (1 dự án); bằng khoảng 64,3% so với quý II.

Tổng số dự án đang triển khai xây dựng là 57 dự án với 21.489 căn hộ du lịch, 4.797 biệt thự du lịch và 282 văn phòng kết hợp lưu trú, tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa (26 dự án) và Thừa Thiên - Huế (14 dự án). Và 2 dự án được cấp phép mới tại Cao Bằng và Hòa Bình.

Ngoài ra, qua tổng hợp tại các địa phương cho thấy, Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý III/2022 cơ bản ổn định so với quý trước, giá nhà ở chung cư tại một số khu vực tại TP. Hà Nội, TP.HCM tăng hơn so với quý II. Giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2-3% so với quý trước.

Một số khu vực có mức giá giao dịch giảm nhiều trong quý III như: quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Hoài Đức (Hà Nội); quận 12, huyện Củ Chi (TP.HCM); huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); quận Sơn Trà, Liên Chiểu (Đà Nẵng); TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).