2 Á hậu hiếm hoi cùng tái xuất tại show của NTK Ngọc Lan: Nhan sắc đỉnh cao thế nào mà dân tình đều trầm trồ?

Chiều ngày 8/1 vừa qua, minishow giới thiệu bộ sưu tập mới An Xuân của NTK Ngọc Lan (LanV) đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, mỹ nhân nổi tiếng showbiz. Trong chiều đông Hà Nội những ngày cận Tết, những gương mặt tên tuổi như NSND Trung Hiếu, Lan Hương, Minh Hòa, Á hậu Tú Anh, Huyền My... sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để đến chúc mừng nhà thiết kế thân thiết.

Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi mà 2 Á hậu luôn được biết đến với visual xinh đẹp, sang chảnh hàng đầu làng nhan sắc là Tú Anh và Huyền My cùng catwalk trong một show diễn.

Á hậu Tú Anh khoe sắc trong sự kiện khi diện chiếc đầm nhung the thêu thủ công họa tiết hoa tinh xảo. Chưa đầy hai tháng sau sinh con thứ hai, người đẹp nhanh chóng trở lại công việc. "Mẹ bỉm sữa" cho biết cô đã giảm được 10 kg, còn 7 kg để lấy lại thân hình như trước khi bầu bí. Tú Anh nói cô được gia đình nhà chồng ủng hộ việc tham dự các sự kiện phù hợp chỉ một tháng sau sinh con, tuy nhiên cô lựa chọn những show phù hợp, hạn chế việc di chuyển quá xa để tập trung thời gian chăm sóc "công chúa nhỏ".

Về phần Huyền My, nàng Á hậu cho biết, từ khi tập trung làm biên tập viên thể thao, cô không còn tham dự nhiều event của showbiz. Tuy nhiên vì yêu mến những thiết kế thủ công tinh xảo của NTK Ngọc Lan nên cô nhận lời tham dự. Mỹ nhân sinh năm 1995 diện chiếc đầm nhung the tôn vóc dáng gợi cảm. Tại sự kiện, Huyền My và Tú Anh còn tham gia trình diễn thiết kế cho NTK Ngọc Lan. Đã lâu không catwalk, hai người đẹp chia sẻ sự thích thú khi nhận được sự hưởng ứng của các khách mời.

2 Á hậu Tú Anh và Huyền My xinh đẹp trong trang phục của NTK Ngọc Lan

Bộ sưu tập An Xuân của NTK Ngọc Lan lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế của mùa xuân và Tết cổ truyền Việt Nam. Trên những trang phục làm từ chất liệu nhung the và lụa tơ tằm truyền thống của làng dệt Nha Xá, cô sử dụng những họa tiết như chim, hạc, công, phượng - những con vật tượng trưng cho sự sung túc, may mắn làm họa tiết thêu chủ đạo.

Các hình thêu tay từ chỉ tơ óng ả nổi bật trên những trang phục, cho thấy tâm huyết của đội ngũ thủ công lành nghề. Không khí Tết rộn ràng còn được thể hiện qua những hình thêu hoa như cúc, hồng, đào, mai đặc trưng của ngày Tết. Bộ sưu tập giúp đội ngũ của NTK Ngọc Lan tôn vinh nét đẹp truyền thống, đồng thời thổi hồn hiện đại qua những phom dáng đa dạng từ áo dài đến các kiểu đầm dạo phố, đi tiệc...

NTK Ngọc Lan (giữa) giới thiệu các thiết kế tinh tế của mình trong show diễn

Bên cạnh những chi tiết thêu tay tinh tế, trang phục còn nổi bật hơn nhờ hiệu ứng đính kết hàng trăm hạt đá, khi trong trẻo như những hạt sương trên các đóa hoa xuân, khi lấp lánh mang đến không khí của mùa lễ hội và những buổi tiệc cuối năm. Bộ sưu tập nhằm mang đến vẻ sang trọng cho người mặc, hướng tới một năm mới đầy rực rỡ, sung túc.

Thời gian qua, NTK Ngọc Lan liên tiếp giới thiệu các bộ sưu tập đa dạng. Cô đầu tư tâm huyết vào những sản phẩm không cầu kỳ về phom dáng nhưng tinh xảo trong từng chi tiết thủ công với đội ngũ nghệ nhân lành nghề. Trang phục của cô tạo được tiếng vang, thu hút khách hàng trong nước và quốc tế. Thông qua nghệ thuật thêu thùa trên những mẫu mã hiện đại, Ngọc Lan muốn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa ghệ thuật truyền thống, từ đó phát huy và sáng tạo những sản phẩm văn hóa nghệ thuật đương đại có bản sắc dân tộc, có tính ứng dụng cao.

NTK Ngọc Lan tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Học viện Thiết kế và Thời trang London. Cô đã có kinh nghiệm 20 năm trong làng mốt, được biết đến với thương hiệu LanV Designs. Trang phục của cô được nhiều nghệ sĩ và khách hàng ưa chuộng nhờ phom dáng tối giản, độ tinh xảo cao, tập trung vào những chi tiết thủ công độc bản.