2 anh em song sinh Trương Thái Dũ, Trương Quan Duy đã ra cơ quan công an trình diện

05-03-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Đây là các đối tượng thuộc diện truy tìm để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngày 28/2 vừa qua, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Ninh Sơn vận động ra trình diện thành công 2 anh em song sinh Trương Thái Dũ, Trương Quan Duy, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là đối tượng thuộc diện truy tìm để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công Khánh Hoà).

Trước đó, vào ngày 8/3/2025, do có mâu thuẫn về chuyện chơi bầu cua, nên Dũ và Duy gây gổ, đánh nhau với Nguyễn Hồng Hiếu, sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Sơn. 

Đến 21h cùng ngày, Dũ và Duy mang theo dao tìm đến nhà Hiếu để đánh, gây thương tích cho Hiếu 13% và gây thương tích cho bạn hàng xóm của Hiếu là Huỳnh Nhật An Nguyên 02 %. 

Sau khi gây án, cả 2 bỏ trốn vào TPHCM, qua công tác vận động đối tượng truy tìm, Trương Quan Duy đã về trình diện ngày 23/2, đến ngày 26/2 Trương Thái Dũ cũng đến Cơ quan Công an trình diện và thực hiện quá trình tố tụng theo quy định.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

