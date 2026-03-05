Vì sao "Xôi lạc TV" bị khởi tố?

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)-Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV .

Theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 (Cục A05), qua công tác nắm tình hình, Cục A05 đã phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi Xôi Lạc TV . Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc. Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV góp phần từng bước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các ngành công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cục A05 đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên. Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (sinh năm 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, tại Hà Nội). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Báo Công an nhân dân cho hay, theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), việc bảo vệ bản quyền trên không gian mạng là yêu cầu cốt lõi để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được các cơ quan phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.

Việc lồng ghép nội dung quảng cáo đều hướng tới hoạt động có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại cũng gây nguy cơ lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng ANTT.

Việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống Xôi Lạc TV là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác. Mọi hành vi ẩn danh trên không gian mạng đều để lại dấu vết.

Cùng với đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định không có "vùng cấm" trên không gian mạng.

Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong thời gian tới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực "bản quyền số" sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều giải pháp công nghệ.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập, không chia sẻ các đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh... hoạt động vi phạm bản quyền.

Việc truy cập vào các trang mạng này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.