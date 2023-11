2 cách nạp tiền chứng khoán online

Để có thể bắt đầu mua bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần phải nạp tiền vào tài khoản chứng khoán. Hiện có hai phương thức nạp tiền chính là offline và online.

Nạp tiền chứng khoán online đang được nhiều người ưa chuộng vì 3 ưu điểm:

- Dễ dàng: Nhà đầu tư có thể nạp tiền chứng khoán bằng hình thức trực tuyến thật dễ dàng chỉ với vài thao tác.

- Nhanh chóng: Nhà đầu tư có thể nạp tiền vào tài khoản chứng khoán bằng điện thoại thông minh thay vì đến quầy và phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ phức tạp. Với dịch vụ nạp tiền 24/7, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào và từ bất kỳ địa điểm nào.

- An toàn: Các nhà cung cấp dịch vụ nạp tiền trực tuyến cung cấp hệ thống bảo mật thông tin tốt nhất cho người tiêu dùng khi nạp tiền chứng khoán trực tuyến. Do đó, nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng về việc thông tin tài khoản của mình bị xâm phạm. Nạp tiền trực tuyến an toàn và bảo mật hơn nhiều so với việc nạp tiền mặt tại ngân hàng.

Dưới đây là các cách nạp tiền chứng khoán online phổ biến nhất cho nhà đầu tư.

Cách 1: Chuyển khoản nhanh ngân hàng

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chuyển tiền (chuyển tiền nhanh 24/7 hoặc chuyển tiền thông thường) vào tài khoản của các công ty chứng khoán bằng cách đăng nhập vào ứng dụng Mobile Banking hoặc Internet Banking.

Nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ tên và số tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân trong nội dung gửi tiền khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty chứng khoán. Thông tin này sẽ được công ty chứng khoán sử dụng để ghi có vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Cách 2: Sử dụng tính năng nạp tiền chứng khoán của ngân hàng/ứng dụng thanh toán

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tính năng nạp tiền chứng khoán được cung cấp sẵn trong một số ứng dụng hoặc Internet banking của một số ngân hàng, hoặc các ứng dụng thanh toán như Viettel Money. Nhà đầu tư chỉ cần chọn công ty chứng khoán mà họ muốn nạp tiền, sau đó cung cấp mã khách hàng hoặc số tài khoản giao dịch của mình.





Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư ngay trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo sau khi ngân hàng báo lệnh chuyển tiền thành công (trước 16h30 các ngày trong tuần).

Nếu ngân hàng ghi có vào tài khoản sau 16h30 của ngày làm việc hoặc ngày nghỉ, chẳng hạn như ngày lễ, thì doanh nghiệp chứng khoán sẽ ghi có vào tài khoản của nhà đầu tư vào ngày làm việc tiếp theo.