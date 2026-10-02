2 cổ phiếu bluechips bị khối ngoại "xả" 2.300 tỷ đồng phiên cuối tuần

Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index chưa dừng đà giảm. Khép lại phiên cuối tuần, chỉ số mất 11,59 điểm, lùi về 1.738 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.375 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.361 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu DGW được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 22 tỷ đồng. Theo sau, FRT và VPL là mã tiếp theo được gom mạnh 21 và 17 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, PNJ dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.300 tỷ đồng. Theo sau là HDB và VIC lần lượt bị bán ròng 961 tỷ đồng và 188 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng C69, VGS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 7 tỷ, TNG, SHS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 0,2 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2,5 tỷ đồng. Theo sau, DRI và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, MSR bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DLR, F88,...