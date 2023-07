2 doanh nghiệp trúng đấu giá 2 mỏ cát gần 194 tỷ đồng

Ngày 18/7, thông tin từ Sở Tài Nguyên và Môi trường (TM&MT) Đồng Tháp cho biết, Giám đốc Sở này vừa ký thông báo gửi các đơn vị về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát sông) làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã An Nhơn (Châu Thành) và mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Định Yên (Lấp Vò) tỉnh Đồng Tháp.

Khai thác cát trên sông Tiền, đoạn địa phận tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội.

Trước đó, Sở TN&MT Đồng Tháp phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Tây tổ chức đấu giá công khai đối với 2 mỏ cát nêu trên, bước giá là 3%. Kết quả, đối với mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã An Nhơn, qua 37 vòng trả giá Công ty TNHH MTV Trường An Thoại Sơn (khóm Tây Khánh 1, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trúng đấu giá với giá R=117,1%, tương ứng số tiền 56,36 tỉ đồng.

Còn khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Định Yên, qua 15 vòng trả giá Công ty TNHH Đông Thành Lấp Vò Đồng Tháp (ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) trúng đấu giá với giá trúng R=79% (giá khởi điểm R=10) tương ứng số tiền hơn 137,46 tỷ đồng.

Theo Sở TN&MT Đồng Tháp, khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Định Yên có diện tích 27,28 ha, có trữ lượng dự báo hơn 1,7 triệu m3 thuộc loại khoáng sản cát san lấp. Mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã An Nhơn có diện tích 12,19 ha, có trữ lượng dự báo 475.410 m3 thuộc loại khoáng sản cát san lấp. Cả hai khu mỏ được đấu giá dự kiến khai thác ở mức sâu -17m theo hệ cao độ quốc gia.

Theo quy định, đối với công ty trúng đấu giá mỏ cát phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cho mỏ cát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp trước ngày 10/1/2024. Sở TN&MT sẽ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép cho các đơn vị này hoạt động khoáng sản theo quy định.

Ngoài ra, toàn bộ khối lượng khai thác của 2 mỏ cát trúng đấu giá chỉ được cung cấp cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và giá bán cát do UBND tỉnh Đồng Tháp quy định.