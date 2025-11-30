2 loại cây vừa lọc không khí, vừa hút tài lộc: Tết này nhất định phải có trong nhà

Trong số đó, cây phát tài và cây quất là hai loài cây được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên Đán. 2 loại cây này vừa làm sạch không khí, vừa mang tới phức khí cho căn nhà của bạn.

Cây phát tài : Biểu tượng của sự thịnh vượng

Cây phát tài có tên khoa học Zamioculcas zamiifolia thuộc họ Araceae, là loài cây cảnh phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, dễ chăm sóc và phát triển tốt trong môi trường thiếu ánh sáng. Cây có thân rễ củ dày, lá xanh đậm, bóng mượt, mọc thành từng đốt, tạo dáng đẹp mắt, phù hợp trang trí nội thất, văn phòng hay khách sạn.

Theo quan niệm dân gian, cây phát tài mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Loài cây này hiếm khi nở hoa, nhưng khi nở thì được xem là điềm lành. Số lượng cây trồng trong một chậu cũng có ý nghĩa khác nhau: 2 cây tượng trưng cho tình duyên, hôn nhân; 3 cây mang hạnh phúc, trường thọ và sự giàu có; 5 cây giúp tăng cường sức khỏe; 8 cây biểu thị sự thịnh vượng; 9 cây mang đến may mắn.

Cây phát tài.

Cây phát tài có thể trồng bằng đất hoặc thủy canh, thích hợp nơi râm mát, dễ chăm sóc. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cây còn mang lại nhiều lợi ích cho không gian sống:

- Tăng cường tài lộc và sự giàu có: Đặt cây ở vị trí phù hợp trong nhà hay văn phòng giúp thu hút vận may, tăng cường tài lộc cho gia chủ.

- Hấp thụ năng lượng xấu: Cây phát tài được cho là có khả năng lọc bớt năng lượng tiêu cực, tạo ra không gian sống trong lành, cân bằng và hài hòa.

- Mang lại may mắn cho người kinh doanh: Trong văn phòng, cửa hàng hay quầy bán hàng, cây giúp thu hút khách, tạo cảm giác thân thiện và thoải mái, từ đó hỗ trợ tăng doanh thu.

- Giảm căng thẳng, thư giãn: Sự xanh mát, bóng mượt của lá cây mang lại cảm giác bình yên, giúp giảm lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy cây phát tài có khả năng lọc không khí hiệu quả, loại bỏ một số chất độc hại như benzene, toluene, ethylbenzene và xylene. Tuy nhiên, cần lưu ý cây chứa tinh thể canxi oxalat, có thể gây kích ứng niêm mạc miệng, lưỡi, họng và mắt nếu vô tình ăn phải hoặc chạm phải nhựa cây.

Cây quất : Biểu tượng của sự sung túc và may mắn

Cây quất (Citrus japonica) là cây cảnh quen thuộc trong đời sống người Việt, đặc biệt phổ biến vào dịp Tết. Theo phong thủy, cây quất tượng trưng cho sự sung túc, no đủ, mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình trong năm mới. Âm Hán Việt của từ "quất" gần giống với từ "cát", nên người dân tin rằng cây quất chưng Tết sẽ mang lại điều tốt lành.

Cây quất có lá xanh tươi, cành trĩu quả, quả vàng đều, tượng trưng cho sự trù phú và hứa hẹn một năm mới dồi dào sức sống. Đặc biệt, quất cảnh hội tụ đầy đủ yếu tố ngũ hành: kim (hoa trắng) sinh thủy (lá xanh đậm), thủy sinh mộc (thân cây), mộc sinh hỏa (quả chín màu cam), hỏa sinh thổ (đất trong chậu) và thổ sinh kim (hoa trắng).

Theo dân gian, quả quất càng sai, to và chín vàng thì tài lộc càng nhiều. Khi cây ra hoa và kết quả, đó là thời điểm sinh khí mạnh, mang ý nghĩa tài lộc, thành đạt trong công danh, sự nghiệp. Cành quất trĩu quả còn tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Người Việt quan niệm cây quất là biểu tượng của "bội thu" và khởi đầu một năm mới tốt đẹp. Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, nhiều gia đình thường mua cây quất xanh tốt, quả vàng xum xuê với mong muốn tăng tài lộc, vận may và hạnh phúc cho mọi thành viên.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, quất còn được sử dụng trong Đông y. Quả quất có vị ngọt, chua, tính ấm, vào các kinh Phế, Vị, Can, có tác dụng hóa đờm, trị ho, giải uất, tiêu thực, giải rượu. Vỏ quả có tác dụng mạnh hơn, hạt quất giúp giảm ho, cầm máu, chống nôn, còn lá chứa tinh dầu giúp giải cảm, trị cảm mạo phong hàn.

Cây quất không chỉ là biểu tượng may mắn, sung túc mà còn hỗ trợ lọc không khí trong nhà. Lá quất xanh tươi giúp hấp thụ bụi bẩn, mùi hôi, đồng thời thoát hơi nước, tăng độ ẩm và làm dịu không khí.

