2 nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước tồn kho hơn 1 tỷ USD khi giá xăng lên cao nhất trong vòng 14 tháng

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1/11, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 410 đồng, lên 23.920 đồng; E5 RON 92 tăng 250 đồng, lên 22.610 đồng một lít. Ngược lại, giá các mặt hàng dầu đều giảm trong kỳ điều chỉnh này và hiện dao động quanh mức 16.240-22.300 đồng một lít, kg.

Trước đó, giá xăng, dầu trong nước đã liên tục tăng mạnh trong quý 3. Giá xăng RON 95-III thời điểm cuối quý còn lên đến 25.740 đồng/lít, cao nhất trong vòng 14 tháng kể từ cuối tháng 7 năm ngoái. Giá dầu Diesel tại cùng thời điểm cũng lên cao nhất kể từ đầu năm 2023 với 23.590 đồng/lít.

Trong bối cảnh giá xăng, dầu leo thang, Petrolimex (PLX) và PV Oil (OIL) đã đẩy mạnh tích trữ tồn kho trong quý 3. Thời điểm 30/9, tổng giá trị tồn kho của 2 nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước lên đến 25.400 tỷ đồng (~1 tỷ USD), tăng gần 6.300 tỷ sau một quý và là mức cao nhất kể từ cuối quý 2 năm ngoái.

Trong quý 3 vừa qua, tồn kho của Petrolimex tăng thêm hơn 4.200 tỷ, đạt gần 19.600 tỷ đồng, cao nhất kể từ cuối quý 2/2022. Tương tự, giá trị tồn kho của PV Oil cũng tăng gần 2.050 tỷ so với cuối quý 2, lên hơn 5.800 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bình quân mỗi ngày thu hơn nghìn tỷ

Giá xăng, dầu tăng cao trong quý 3, doanh thu của Petrolimex và PV Oil đều tăng so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Petrolimex đạt hơn 72.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, doanh thu quý 3 của PV Oil tăng gần 8% so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 8% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung trong quý 3, tổng doanh thu của Petrolimex và PV Oil đạt hơn 96.400 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ nhưng cao hơn 9,5% so với quý trước. Ước tính bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, 2 nhà bán lẻ xăng, dầu này thu về hơn 1.000 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Petrolimex đạt gần 206.000 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giữ vững vị trí quán quân trên sàn chứng khoán. Trong khi đó, doanh thu 9 tháng của PV Oil cũng giảm 16% so với cùng kỳ 2022, xuống gần 66.900 tỷ đồng. Cả 2 doanh nghiệp đều đã vượt kế hoạch doanh thu năm 2023.

Lợi nhuận tăng trưởng cao trên nền so sánh thấp

Dù doanh thu đi lùi nhưng cả Petrolimex và PV Oil đều ghi nhận lợi nhuận quý 3 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Petrolimex lãi ròng 729 tỷ đồng trong quý 3, gấp 3,8 lần cùng kỳ 2022. Trong khi đó, PV Oil chuyển từ lỗ hơn 373 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lãi ròng gần 235 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua.

Theo giải trình từ phía Petrolimex, lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng vọt đến từ việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank). Đối với PV Oil, một số đầu mối nhỏ tạm ngừng hoặc thu hẹp kinh doanh tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường, gia tăng thị phần và tăng sản lượng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, PV Oil cho biết lợi nhuận tăng mạnh là do giá dầu trên thị trường thế giới tăng nên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng liên tục được điều chỉnh tăng tương ứng. Điều này trái ngược so với thời điểm quý 3/2022 khi giá thế giới liên tục giảm sâu do các lo ngại về suy thoái kinh tế, lạm phát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Petrolimex lãi trước thuế 3.082 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 95% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng cũng gấp 4,6 lần cùng kỳ 2022, đạt 2.288 tỷ đồng. Trong khi đó, PV Oil đã sớm cán đích lợi nhuận 2023 với mức lãi ròng 9 tháng đạt 664 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.