Ninh Vân Bay vi phạm hành chính về thuế, chi phí bào mòn lợi nhuận 9 tháng đầu năm

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (MCK: NVT) vừa công bố về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.



Cụ thể, theo Quyết định số 49362/QĐ-CCT-Ktr3 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Ninh Vân Bay đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Với sai phạm trên, Ninh Vân Bay phải nộp tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp là 161,8 triệu đồng. Ninh Vân Bay phải chấp hành quyết định trong vòng 10 ngày kể từ ngày 24/10.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần 108,5 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 62 tỷ đồng.

Các loại chi phí trong kỳ đều được tiết giảm, do đó, lợi nhuận sau thuế ở mức 16 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ hơn 3,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 583 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ninh Vân Bay mang về doanh thu 320 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế ở mức 25,6 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản Ninh Vân Bay đạt 1.074 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Phần lớn là tài sản dài hạn với gần 894 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dài hạn gần 104 tỷ đồng, giảm khoảng 10 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, gần 91 tỷ đồng nằm ở dự án khu du lịch sinh thái.

Trong tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên hơn 64 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 92 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 13 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức gần 525 tỷ đồng gồm vay nợ ngắn hạn gần 25 tỷ đồng và 227 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 190 tỷ đồng, vay cá nhân gần 55 tỷ đồng, số ít còn lại là vay ngân hàng.