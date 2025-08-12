2 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp 150% lương từ 2026

Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương , phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, đảm bảo có hiệu lực đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ năm 2026.

Theo nội dung dự thảo, dự kiến sang 2026, 2 nhóm giáo viên được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng bao gồm:

Thứ nhất, giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng từ ngày có quyết định tiếp nhận, trong suốt thời gian ngành đào tạo được xác định là ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời được ưu tiên tham gia bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước.

Theo đề xuất tại dự thảo về chính sách tiền lương, từ năm 2026, sẽ có 2 nhóm nhà giáo được hưởng phụ cấp lên tới 150% lương. (Ảnh minh hoạ)

Thứ hai , giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Nhóm giáo viên này sẽ hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận. Sau 2 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được nâng lương trước hạn.

Giáo viên được ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước. Đồng thời căn cứ vào cống hiến nhà giáo được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Họ cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền, theo quy định pháp luật.

Luật Nhà giáo quy định nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù… được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, tiền lương thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài ra, theo quy định của Luật, nhà giáo còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, trợ cấp giáo dục hòa nhập, thâm niên, lưu động… góp phần nâng cao thu nhập toàn diện.