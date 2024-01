2 ông lớn đầu ngành FMCG Vinamilk và mỳ Hảo Hảo bất ngờ "chung sân"

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và mỳ Hảo Hảo - thương hiệu của công ty Acecook Việt Nam đã trở thành hai đại diện của ngành FMCG lọt vào danh sách đề cử “Đơn vị vươn mình rực rỡ” của Wechoice Awards 2023. Trong khi Vinamilk gây chú ý với việc thay đổi bộ nhân diện thương hiệu, từ đó lấy lại đà tăng trưởng sau một vài năm có dấu hiệu chững lại, thì Hảo Hảo vẫn duy trì vững chắc vị trí “vua mì gói” tại Việt Nam.

Về phía Vinamilk, trong nhiều thập kỷ, đây là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam duy trì đà tăng trưởng liên tục không ngừng. Doanh nghiệp có các chỉ số kinh doanh hiệu quả, sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn và đầu tư những nhà máy sản xuất hiện đại hàng đầu. Vinamilk cũng tăng cường xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á, Trung Đông… và phát triển trang trại tại các nước láng giềng.

Mặc dù vậy, khi thị trường sữa bão hòa cùng với biến động kinh tế, nguyên liệu đầu vào tăng cao… đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Vinamilk. Chưa kể, với quy mô khổng lồ, doanh nghiệp khó có thể tạo sự tăng trưởng đột phá trở lại. Riêng năm 2022, doanh thu Vinamilk giảm 2% và lợi nhuận giảm 19% so với năm trước ghi dấu năm thứ 2 liên tiếp suy giảm lợi nhuận.

Tuy nhiên, năm 2023 đã khác. Vinamilk tăng trưởng dương trở lại. Sự kiện thay đổi nhận diện thương hiệu, đồng thời công bố chiến lược chuyển đổi toàn bộ bộ máy theo hướng số hoá được đánh giá là cách Vinamilk "vượt qua cái bóng" của chính mình. Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, ưu tiên trong ngắn hạn của doanh nghiệp lớn nhất ngành sữa Việt Nam là tăng trưởng thị phần và doanh số một cách bền vững.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk

Đặc biệt, chiến dịch truyền thông thay đổi nhận diện thương hiệu của Vinamilk tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook khi cho phép người dùng tự tạo Avatar theo phong cách Logo Vinamilk.

Với sự tươi mới trong việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, Vinamilk đã ghi nhận kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Đầu tiên, về kết quả kinh doanh quý 3/2023 công ty ghi nhận 2.492 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tăng 8,5% so với thực hiện quý 3/2022. Đây là khoản lợi nhuận lớn nhất mà công ty ghi nhận trong vòng hai năm qua, và cũng là quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng dương. 

Cũng trong năm 2023, Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050"(Vinamilk hướng đến Net Zero 2050)... Chương trình này cho thấy sự tiên phong của Vinamilk hướng tới việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Net Zero 2050) theo tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Anh Quốc năm 2021. Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060.

Với mỳ Hảo Hảo, thương hiệu chính thức ra đời từ năm 2000 với sản phẩm mì gà nấm và sau này hãng liên tục cho ra đời rất nhiều sản phẩm mì ăn liền mang nhãn Hảo Hảo. Trải qua 23 năm, doanh nghiệp này vươn lên trở thành nhà sản xuất mì ăn liền hàng đầu tại Việt Nam với tỷ lệ nhận biết lên đến 95%.

Sản phẩm mỳ ăn liền Hảo Hảo được mệnh danh là “món ăn quốc dân” và được yêu thích trên khắp Việt Nam. Trung bình mỗi năm, Hảo Hảo bán được 1,4 tỷ gói mì bất chấp thị trường mì ăn liền cạnh tranh rất khốc liệt. Năm 2023, thương hiệu nhận thành tích “Thương hiệu mì gói có số lượng tiêu thụ nhiều nhất Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2023”.

Mì Hảo Hảo lập kỷ lục Thương hiệu mì gói có số lượng tiêu thụ nhiều nhất Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2023

Năm 2023 đầy khó khăn và thử thách, ngành mì ăn liền cũng chịu nhiều sự ảnh hưởng và có sự suy giảm so với năm 2022, theo đó mì gói giảm 3,9% và mì ly giảm 11,7%. Tuy nhiên, mì Hảo Hảo gói tăng trưởng 2,4% và mì Hảo Hảo ly tăng 13,6%. Tỷ lệ nhận biết và phân phối trên 95%. Điều này cho thấy Hảo Hảo đã vươn lên mạnh mẽ với những chiến dịch gây ấn tượng tốt với người tiêu dùng, góp phần vào việc ổn định việc làm cho hơn 6.000 nhân viên của công ty trên toàn quốc cũng như hàng ngàn việc làm từ các nhà cung cấp, đối tác của công ty.

Đặc biệt trong năm 2023, Hảo Hảo lọt Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2023 do Decision Lab công bố. Để nằm trong bảng xếp hạng này với vị trí thứ 8, vượt 9 bậc so với năm 2022, thương hiệu mì Hảo Hảo đã được Decision Lab theo dõi trong vòng 6 tháng liên tục, đồng thời quan sát trong 18 tháng mới được gọi tên trong Top 3 thương hiệu cải tiến nhất năm 2023. Bên cạnh đó. Mì Hảo Hảo đồng thời đứng Top 3 trong danh sách 10 thương hiệu cải thiện nhiều nhất 2023, có sức khoẻ thương hiệu vượt bậc.

Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc khối Marketing của Acecook Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp có được kết quả này là nhờ sự ủng hộ của người tiêu dùng khắp cả nước. Đây là động lực để các thương hiệu Acecook Việt Nam nói chung và mì Hảo Hảo nói riêng luôn luôn nỗ lực cải tiến và phát triển sản phẩm, không chỉ cho khách hàng nội địa, mà còn đưa hương vị Việt vươn tầm quốc tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hảo Hảo còn có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như giảm giá trong chương trình "Tiếp sức người tiêu dùng" vào giai đoạn kinh tế khó khăn, hay khởi động chiến dịch Tết Giáp Thìn 2024 "Tết Hảo Là Tết Đoàn Viên" trao tặng hơn 90,000 phần quà Tết Hảo thiết thực đến những người con, người lao động xa quê về nhà đón Tết Đoàn Viên ấm no sung túc.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp: Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ.



Sau khi nhận được rất nhiều đề cử ấn tượng do cộng đồng gửi về, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2023 đã chính thức mở từ ngày 8/1/2024. Ngay từ bây giờ, hãy bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất và xứng đáng tôn vinh tại WeChoice Awards 2023.



Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 8/1/2024 đến 23h59 ngày 24/1/2024. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra ngày 27/1/2024. Bình chọn ngay tại wechoice.vn!