2 tháng đầu năm, nguồn thu từ đất tại Tp.HCM đạt gần 1.000 tỉ đồng, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi?

Mới đây, UBND Tp.HCM tổ chức kỳ họp đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo của UBND Tp.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 103.164 tỷ đồng, đạt 21,37% dự toán năm và tăng 13,69% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 87.664 tỷ đồng, đạt 24,91% dự toán, tăng 25,32% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 15.500 tỷ đồng, đạt 11,85% dự toán, giảm 25,43% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 10.373 tỷ đồng, đạt 6,92% dự toán, tăng 61,57% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư là 3.778 tỷ đồng, đạt 5% dự toán, tăng cao so cùng kỳ; chi thường xuyên là 6.405 tỷ đồng, đạt 10,1% dự toán, tăng 5,87% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 đầu năm 2024 ước đạt 84.200 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.783 tỷ đồng, giảm 11,9% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Doanh thu hầu hết các nhóm hàng đều giảm so với tháng trước do thói quen tiêu dùng, nhu cầu mua sắm của người dân phần lớn tập trung vào tháng cận Tết.

Theo đánh giá của UBND TPHCM, kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2024 có một số mặt tích cực, như thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn, doanh thu kinh doanh bất động sản ước tăng 20,1% so với cùng kỳ; tăng trưởng tín dụng đạt 0,6% so với tháng 1; số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại và số doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy sức mua tiêu dùng nội địa.

Ngoài ra, theo thông tin từ Sở TNMT, số lượng hồ sơ nhà đất trong 2 đầu năm 2024 là 67.750 hồ sơ so với 2 tháng đầu năm 2023 là 48.949 hồ sơ, tăng 18.801 hồ sơ. Nhờ vậy, nguồn thu từ đất tăng lên. Cụ thể, số thu 2 tháng đầu năm đạt 103.164 tỷ đồng so với 2 tháng đầu năm 2023 là 90.741 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu thuế từ mua bán nhà đất tăng rất mạnh, đạt 955,3 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2023 là 659,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kinh tế Tp.HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu hút FDI mặc dù tăng về số lượng nhưng lại giảm về quy mô vốn (giảm 47% so với cùng kỳ); tình hình thời tiết diễn biến bất ngờ, nắng nóng bất thường, triều cường vượt mức báo động III tại một số địa điểm ảnh hưởng cục bộ đến đời sống một bộ phận cư dân. Từ thực tế này, Tp.HCM đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm khắc phục những hạn chế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển như kế hoạch đề ra.