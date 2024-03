Loạt đại gia đổ vốn tỷ USD vào Long An, thị trường bất động sản sắp bước vào chu kì mới

Cụ thể, dự án đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Long An) do liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) đăng ký đầu tư đã mở màn ấn tượng cho thị trường địa ốc Long An năm 2024.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, dự án khu đô thị này có tiến độ thực hiện 7 năm, tổng mức đầu tư khoảng 90.757 tỷ đồng, chi phí thực hiện dự án là 80.079 tỷ đồng, chi phí bồi thường tái định cư là 10.678 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 1.090ha, quy mô dân số khoảng 89.960 người, sẽ có các sản phẩm nhà ở thương mại, bao gồm khoảng 7.050 căn nhà ở liền kề, khoảng 8.194 biệt thự được xây dựng và bàn giao thô. Cùng với đó là khoảng 13.440 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 2370 căn hộ ở thấp tầng là nhà ở tái định cư.

Trước đó, vào tháng 10/2023, UBND tỉnh Long An cũng đã quyết định chấp thuận CTCP Phát triển Thành Phố Xanh (công ty con của Vinhomes) là nhà đầu tư thực hiện dự án KĐT mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, với diện tích hơn 197ha, tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), bao gồm các biệt thự, nhà liền kề, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội và công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dân số dự kiến khoảng 40.000 người.

Vào tháng 8/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt liên danh CTCP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa - CTCP Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh - CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án KĐT tại phường 4 và phường 6, Tp.Tân An có quy mô hơn 137ha. Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 7.118 tỷ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Tương tự, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện KĐT sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Theo đó, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và CTCP Tập đoàn Ecopark được đánh giá đủ điều kiện thực hiện dự án. KĐT Thanh Phú dự kiến có quy mô dân số hơn 37.000 người với tổng diện tích 220ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.

Còn theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức hồi cuối năm 2023, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện là liên danh CTCP Hồng Việt – Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư BĐS Thăng Long. Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức có quy mô gần 144ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.163 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế…

Theo các chuyên gia, động thái hàng loạt nhà đầu tư khởi động các dự án tỷ USD trong những ngày đầu năm mới cho thấy, thị trường địa ốc đã đi đến cuối chu kỳ suy giảm và thời điểm bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới đã đến.