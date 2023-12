2 tỉnh đang rà soát các văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký để phục vụ công tác điều tra

Ngày 4/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự theo đề nghị từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đối với vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Bên cạnh đó là kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng từ tháng 7/2016 đến nay và gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 3/12/2023.

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thống kê danh sách tiếp nhận và kết quả xử lý các văn bản nêu trên; gửi về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình trước ngày 4/12/2023, báo Lâm Đồng dẫn nội dung trong văn bản.

Ngoài tỉnh Lâm Đồng, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo tỉnh Nam Định cho hay tỉnh này đã nhận được công văn đề nghị của Công an tỉnh Thái Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định đã ra văn bản gửi các sở, ngành; UBND các huyện và thành phố Nam Định đề nghị thực hiện nội dung trên. Đồng thời, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện, gửi thông tin, tài liệu về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Trước đó, ngày 1/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã có Công văn số 1567 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ Phạm Minh Cường (37 tuổi, tên gọi khác là Cường "quắt", trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình), ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Thái Thụy (Thái Bình).



Công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến UBND tỉnh, thành phố hoặc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc cũng như kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản của bị can Lưu Bình Nhưỡng. Thống kê danh sách tiếp nhận và kết quả xử lý văn bản theo nội dung trên, gửi kết quả về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình trước ngày 4/12.

Ngày 14/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 3 tiền án; trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".