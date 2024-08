2 tour du lịch Đà Lạt lọt top 1% hấp dẫn nhất toàn cầu 2024

Mới đây, Tripadvisor.com – 1 trong những nền tảng du lịch trực tuyến uy tín trên thế giới - đã công bố giải thưởng Choice Awards Best of the Best để vinh danh những hạng mục tốt nhất trong ngành du lịch. Đây là các hạng mục nhận được đánh giá vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trong vòng 12 tháng. Và chưa đến 1% trong số 8 triệu đề cử có được vinh dự này.



Việt Nam có 3 tour lọt hạng mục Best Nature & Outdoor Experiences của cuộc bình chọn năm nay. Trong đó, Đà Lạt đã góp mặt 2 tour nổi bật là Canyoning Tour Dalat và Tour Three Waterfalls in Dalat. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi 2 ứng viên này lại thu hút sự chú ý cũng như đánh giá cao từ cộng đồng du lịch quốc tế.

Du khách được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn trong tour Canyoning Dalat

Canyoning Dalat, Vietnam – Trải nghiệm để vượt qua chính mình



Được xếp thứ 12/25 trong hạng mục Best Nature & Outdoor, Canyoning Tour Dalat nổi bật như một hành trình đầy kịch tính và phiêu lưu. Tour này không chỉ thu hút những người yêu thích mạo hiểm mà còn là một cơ hội tuyệt vời để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác nước và rừng xanh Đà Lạt.

Canyoning, hay còn gọi là môn thể thao vượt thác, đã trở thành một hoạt động không thể thiếu đối với những ai muốn thử thách bản thân và chinh phục thiên nhiên. Khi tham gia Canyoning Tour Dalat, du khách sẽ được trang bị đầy đủ đai lưng, mũ bảo hiểm, áo phao và các thiết bị bảo vệ khác. Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thiết bị đến các kỹ thuật cơ bản để vượt qua những thử thách. Mỗi bước đi trên con đường mòn hoang sơ, mỗi cú nhảy từ vách đá cao xuống dòng nước mát lạnh đều mang lại những cảm xúc khó quên.

Du khách phấn khích khi tham gia hành trình Canyoning Dalat Vietnam Tour

Điểm nhấn của tour chính là đoạn leo xuống thác nước bằng dây thừng. Đây là khoảnh khắc du khách phải đối mặt trực diện với sức mạnh của thiên nhiên, cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt rơi trên mặt và từng nhịp đập con tim khi đứng trước bức màn nước trắng xóa. Sự thách thức và cảm giác chiến thắng sẽ khiến hormone Adrenaline trong bạn tăng vọt.

Sau những phút giây căng thẳng và đầy phấn khích, du khách sẽ có thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa giữa thiên nhiên tươi đẹp. Không chỉ dừng lại ở sự mạo hiểm, tour còn mang đến cơ hội để du khách tìm hiểu về hệ sinh thái đa dạng và ẩm thực phong phú của vùng cao nguyên Đà Lạt. Đây thực sự là hành trình hoàn hảo cho những ai đam mê khám phá và muốn tận hưởng một chuyến đi đầy cảm xúc.



Three Waterfalls Tour in Dalat – Chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên

Nếu Canyoning Tour Dalat là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thì Tour Three Waterfalls in Dalat lại là hành trình nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng. Tour xếp thứ 19/25 trong BXH của TripAdvisor. Đây là cơ hội để du khách khám phá 3 thác nước nổi tiếng và đẹp nhất của Đà Lạt: thác Voi, thác Pongour và thác Datanla.

Vẻ đẹp hoang sơ của Đà Lạt chinh phục mọi trái tim yêu trải nghiệm

Mỗi thác nước trong hành trình đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên. Thác Voi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi dòng nước đổ xuống từ độ cao 30 mét tạo nên những màn nước trắng xóa và âm thanh vang dội.

Thác Pongour, được mệnh danh là "Nam Thiên Đệ Nhất Thác" với kiến trúc tự nhiên độc đáo. Dòng nước chảy qua nhiều tầng đá bazan xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Đây là nơi mang lại cảm giác choáng ngợp cho mọi du khách, đặc biệt là vào mùa mưa khi thác nước cuồn cuộn và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Thác Datanla là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình, nằm gần trung tâm thành phố Đà Lạt. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan đẹp mắt, nơi đây còn có các hoạt động mạo hiểm như trượt thác, đu dây vượt thác.

Khách du lịch nước ngoài phấn khích trước vẻ đẹp của Việt Nam

Ngoài chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, Tour Three Waterfalls in Dalat còn là cơ hội để du khách khám phá đời sống và văn hóa của người dân địa phương. Bạn sẽ được tham quan các trang trại cà phê, tìm hiểu quy trình sản xuất tơ lụa và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng cao nguyên. Chuyến đi kết thúc với bữa trưa thanh bình giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Những lúc như thế này, bạn có thể thư giãn và tận hưởng không khí trong lành, thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống thường nhật.



Viet Challenge Tours - Đơn vị được vinh danh.

Viet Challenge Tours là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực du lịch thể thao mạo hiểm tại Việt Nam, Cũng chính là đơn vị tổ chức 2 tour du lịch nổi tiếng nói trên. Viet Challenge Tours đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong ngành du lịch, đặc biệt là với hai sản phẩm du lịch nổi bật: Canyoning Dalat và Tour Three Waterfalls in Dalat - Cả hai đều vinh dự được TripAdvisor vinh danh trong hạng mục Best Nature & Outdoor. Với hơn 11 năm kinh nghiệm, công ty đã xây dựng được một thương hiệu mạnh mẽ, phục vụ hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Luôn đặt sự hài lòng và an toàn của khách hàng lên đầu, Viet Challenge Tours cam kết mang đến những trải nghiệm du lịch có nội dung phong phú, chất lượng cao. Công ty hiểu rằng mỗi chuyến đi vừa là một hành trình khám phá, vừa là cơ hội để du khách kết nối với thiên nhiên, văn hóa từng vùng đất. Với phương châm phát triển bền vững, Viet Challenge Tours liên tục tìm kiếm và mở rộng các địa điểm du lịch mới, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không ngừng cải tiến dịch vụ, nâng cao chất lượng tour để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ nhất cho khách hàng.

Nhờ đổi mới và phát triển không ngừng, Viet Challenge Tours mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mọi du khách, giúp họ khám phá trọn vẹn vẻ đẹp và bản sắc của mỗi vùng đất.

Thông tin liên hệ:

Công ty Viet Challenge Tours.

Địa chỉ: 38 Tăng Bạt Hổ, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0345223979 - 0777829668.

Web: vietchallenge.com