2 tuần vi vu đất Mỹ, nam sinh phát hiện ra đam mê thật sự và hành trình "giật" học bổng 3,5 tỷ của VinUni

Du học hiện nay được xem là "xu hướng" của các bạn trẻ, bởi du học không chỉ để nâng cao tri thức của bản thân mà còn là cơ hội để khám phá chân trời mới, luyện tập khả năng tự lập và kết nối với nhiều bạn bè năm châu. Tuy nhiên, nhiều Gen Z hiện tại thay vì chọn "xuất ngoại" thì lại quyết định "du học" ngay trong nước bởi suy cho cùng, chất lượng đào tạo, cơ hội hòa nhập quốc tế... của các trường đại học tại Việt Nam cũng rất tốt.

Dương Tuấn Mạnh (sinh năm 2005, Hà Nội) cũng lựa chọn cách "du học" ngay trong nước như vậy. Là một học sinh ưu tú và năng động đến từ lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Tuấn Mạnh đã xuất sắc trúng tuyển vào ngành Kỹ sư điện (Electrical Engineering) của VinUni với học bổng 100%, tương đương 3.5 tỷ đồng.

DƯƠNG TUẤN MẠNH Sinh năm 2005 IELTS 8.0

Học bổng toàn phần chương trình trao đổi học thuật UNVIE Youth Space Exchanges 2022 tại Hoa Kì

Huy chương Vàng Cuộc thi sáng tạo toàn cầu (AIGC) 2021

Top 8 cuộc thi Technical Design Contest 2021 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Leader group Lý chuyên HSHK: Ôn thi vào 10: Vật Lý (5000 thành viên)

Dương Tuấn Mạnh - chàng trai với nụ cười tỏa nắng

"Điện, chắc chắn là Điện và sẽ không là một ngành nào khác"

Xuất phát điểm là một học sinh chuyên Lý, nên Tuấn Mạnh từ lâu đã định hướng theo đuổi những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật. Tuy nhiên, khi đó cậu bạn vẫn còn khá mông lung trong việc lựa chọn những ngành nghề mà bản thân thật sự yêu thích.

Vào những lúc hoang mang nhất, nam sinh đã tìm được lời giải cho những thắc mắc về việc lựa chọn ngành nghề của mình. Cụ thể là vào mùa hè năm 2022, Mạnh nhận được học bổng toàn phần chương trình trao đổi học thuật UNVIE Youth Space Exchanges do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ. Chương trình được diễn ra tại Washington DC và Alabama (Mỹ).

Trong suốt hơn 2 tuần vi vu ở "xứ sở cờ hoa", Tuấn Mạnh đã có cơ hội được giao lưu, học hỏi với thành viên thuộc câu lạc bộ STEM của Đại học Alabama. Tại đây, cậu hết sức ấn tượng với những ý tưởng đột phá về khoa học kỹ thuật mà họ đang ấp ủ. Chính vì vậy, khi quay trở lại Việt Nam, nam sinh đã tự nhủ với bản thân: "Điện, chắc chắn là Điện và sẽ không là một ngành nào khác".

"Có một câu nói mình đọc được và thấy thật sự ấn tượng: 'Một quốc gia không có điện là một quốc gia không phát triển'. Điều đó đã thôi thúc mình theo học ngành này để đem lại những giá trị tích cực tới cộng đồng trong tương lai", Tuấn Mạnh chia sẻ.

Tuấn Mạnh cùng bạn bè tại chương trình trao đổi học thuật UNVIE Youth Space Exchanges

Không chỉ từng giành được học bổng toàn phần của chương trình trao đổi học thuật UNVIE Youth Space Exchanges 2022 do Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng, Mạnh còn sở hữu hàng dài thành tích ấn tượng như IELTS 8.0, GPA 9.5, cùng nhiều giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật khác. Đó là những yếu tố để giúp cậu "giật" được học bổng của VinUni.

Hành trình nh ận được học bổng 100% của VinUni

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, Tuấn Mạnh cùng team đã sáng chế ra một sản phẩm công nghệ nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam. Đặc biệt là khi nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng tai nạn giao thông hiện nay là người điều khiển phương tiện bị khuất tầm nhìn, do đó dự án này của Tuấn Mạnh càng mang tính cấp bách hơn cả.

"Đã rất nhiều đêm, dưới sự hướng dẫn của anh chị đi trước, mình tìm hiểu về phạm vi tầm nhìn của mắt người và nhược điểm của gương chiếu hậu xe máy. Mình thấy rằng chúng ta cần một công cụ cảm biến, phát hiện được chuyển động từ khoảng cách xa hơn.

Sau nhiều lần thử nghiệm, sản phẩm đã được hoàn thành với hai đèn cảnh báo đặt ở đầu tay lái và ba thiết bị cảm biến ở đằng sau xe, có chức năng nhận biết các vật cản đến gần phương tiện. Hệ thống có thể sử dụng trong vòng hơn một ngày trước khi được sạc lại. Khi có vật cản đến gần xe, các đèn tín hiệu sẽ nhấp nháy và cảnh báo cho tài xế chính xác vị trí vật cản ở phía sau xe", nam sinh miêu tả.

Để tăng tính thực tiễn, Mạnh đã thử nghiệm trên xe máy cũ của gia đình và mở rộng thử với xe của các cô bác trong khu vực. Theo nam sinh, nếu thiết bị này có thể được phát triển và ứng dụng rộng rãi cho xe máy ở Việt Nam có khả năng giảm thiểu các sự cố tai nạn gây ra bởi điểm mù khi tham gia giao thông.

Tuấn Mạnh đã cùng team sáng chế ra một sản phẩm công nghệ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam

Sáng kiến này của Tuấn Mạnh cùng những thông điệp chia sẻ xuyên suốt đã chạm đến trái tim của hội đồng tuyển sinh VinUni, khiến họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về chàng trai này chứ không đơn thuần chỉ hỏi về các kiến thức chuyên môn hay định hướng học tập trong tương lai. Yếu tố khác giúp nam sinh gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh đó chính là bài luận và buổi phỏng vấn.

Với bài luận, nam sinh lựa chọn viết về hành trình trưởng thành của mình thông qua những trải nghiệm về cuộc sống. Mạnh thừa nhận, việc kể về hành trình trưởng thành của mình chỉ trong một bài luận vỏn vẹn 400 chữ là điều không hề đơn giản. Cậu đã mất đến gần 4 tháng để hoàn thiện nó, từ bước lên ý tưởng cho đến chau chuốt câu chữ sao cho thực sự chỉn chu.

"Mình có một thói quen là ghi chép lại những trải nghiệm cá nhân, hay có thể hiểu sâu hơn là viết nhật kí nhưng lồng ghép vào đó là những cảm xúc bản thân cảm nhận qua nhiều góc độ khác nhau. Chính vì vậy, điều đó đã làm cho các ý trong bài luận của mình thêm phần gắn kết và dễ dàng tiếp cận đến người đọc", Tuấn Mạnh chia sẻ.

Sau quá trình chuẩn bị, nam sinh đến với vòng phỏng vấn tại VinUni: "Mình nghĩ rằng buổi phỏng vấn hôm ấy không phải để kể cho hội đồng tuyển sinh nghe về những điều mình đã làm được, mà đó là lúc họ được lắng nghe mình trưởng thành ra sao qua những trải nghiệm cá nhân”.

Cuối cùng, mọi cố gắng cũng đã được đền đáp khi nam sinh nhận được học bổng 100% trị giá 3,5 tỷ của VinUni chuyên ngành Kỹ sư điện. Nhớ lại ngày nhận thông báo học bổng, trong lúc đang ăn cơm trưa, nam sinh bỗng nhận được cuộc gọi của thầy giáo thuộc Viện Kỹ Thuật và Khoa học Máy tính của trường. Sau khi nghe thông báo, Tuấn Mạnh không tin vào những gì mình vừa được nghe thấy. Cậu hỏi đi hỏi lại cho đến khi thầy nói chắc chắn tuyệt đối, Mạnh mới bình tâm và thở phào nhẹ nhõm.

"Ngay sau đó mình đã gọi để thông báo với người thân về thành tích vừa đạt được. Mình đã hét ầm lên trong vui sướng, vỡ òa trong cảm xúc. Đến bây giờ mình cũng chẳng thể miêu tả nổi cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, chỉ biết rằng nó rất tự hào và hạnh phúc vậy thôi", nam sinh kể lại.

Những dự định trong tương lai

Phía sau thành công hiện tại của Tuấn Mạnh là cả một hành trình dài nỗ lực và phấn đấu. Trên con đường đó, đã có lúc nam sinh bị kiệt sức, muốn bỏ cuộc vì cảm giác mục tiêu của mình quá khó để đạt được.

May sao vào những lúc khó khăn nhất, nam sinh may mắn luôn có mẹ bên cạnh. Bản thân mẹ Mạnh là một giảng viên đại học, do đó mẹ luôn tạo cho Mạnh động lực để chuẩn bị một kế hoạch cụ thể trong tương lai, rằng: "Sống phải có mục đích trước đã rồi cố gắng mấy chắc hẳn sẽ làm được". Câu nói ấy thực sự đã truyền cho Mạnh nhiều động lực để từng bước chinh phục những con đường phía trước.

Thành công hiện tại của Tuấn Mạnh là cả một hành trình dài nỗ lực và phần đấu

Còn về quyết định học VinUni, Mạnh cho rằng thời điểm hiện tại bản thân chưa có ý định đi du học luôn mà sẽ ở lại Việt Nam với người thân và gia đình. Nhưng suy cho cùng, VinUni cũng là một ngôi trường quốc tế nên những trải nghiệm học tập tại đây sẽ thật sự ý nghĩa.

Trong tương lai, Tuấn Mạnh mong muốn làm việc với ngành mà cậu bạn yêu thích, chính là ngành Điện và trở thành kỹ sư trong mảng Điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, nam sinh muốn lan tỏa nhiều hơn đến những bạn học sinh đồng trang lứa, hoặc kém tuổi hơn mình, rằng: "Hãy là chính mình, cố gắng và hãy luôn giữ tinh thần lạc quan cùng một nụ cười trên môi, chắc chắn bạn sẽ đạt được những điều mình mong muốn trong tương lai".

Ảnh: NVCC