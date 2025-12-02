2 tỷ đồng, 20 tấn gạo của Tập đoàn Sơn Hải hây bão mạng xã hội

Theo Báo Đắk Lắk, s áng ngày 2/12, tại trụ sở Tỉnh ủy cơ sở 2 (phường Bình Kiến, Đắk Lắk), đoàn công tác của Tập đoàn Sơn Hải do Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Vương cùng Hoa hậu Đỗ Hà đã trao tặng 2 tỷ đồng và 20 tấn gạo hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ lịch sử vừa qua.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải trực tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng nặng, thăm hỏi, động viên và trao quà nhằm san sẻ khó khăn trước mắt, tiếp thêm động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có sự hiện diện của Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận khoản hỗ trợ ý nghĩa từ Tập đoàn Sơn Hải. Lãnh đạo tỉnh thông tin, trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, đất sản xuất và sinh kế của nhiều hộ dân. Địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, cam kết sử dụng, phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, ưu tiên các hộ bị thiệt hại lớn nhất.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Vương cùng Hoa hậu Đỗ Hà nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái của Tập đoàn Sơn Hải, mong muốn góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhận hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hoạt động thiện nguyện của doanh nghiệp, cá nhân và gia đình Hoa hậu Đỗ Hà.

Hoạt động lần này nhận được sự ghi nhận tích cực từ chính quyền địa phương và cộng đồng, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, đoàn kết, chia sẻ trong xã hội. Sau buổi trao tặng, chính quyền tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phân bổ, đưa nguồn hỗ trợ đến tận tay hộ dân chịu thiệt hại, giúp địa phương sớm phục hồi sau thiên tai.