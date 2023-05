2 vợ chồng có 8 nguồn thu nhập từ nghề tay trái, kiếm hơn 70 tỷ/năm: ‘Đừng mắc 4 SAI LẦM tai hại này, tiền sẽ tự tìm đến!’

Tác giả của bài viết là Carrie Bohlig và Craig Clickner, những doanh nhân, nhà khởi nghiệp và là đồng tác giả của cuốn sách "So You Want to Start a Side Hustle: Build a Business that Empowers You to Live Your Life, Your Way. Dưới đây là những chia sẻ của cô về những cách giúp gia đình cô sớm đạt tự do tài chính và được làm mọi điều mình thích ở thời điểm hiện tại.

***

Tôi và Craig đã có một vài công việc phụ riêng trước khi gặp nhau. Chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên cùng nhau vào năm 2006, khi hợp nhất hai công việc phụ của cả hai thành một công ty, Tandem Consulting.

Giờ đây, Tandem tạo ra doanh thu 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng) mỗi năm.

Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng thành công tài chính của mình đều bắt đầu từ những công việc phụ. Số tiền chúng tôi kiếm được từ Tandem, kết hợp với tiền tiết kiệm và thu nhập kiếm được từ công việc trước đó, cho phép chúng tôi mở rộng chi nhánh và thực hiện một số dự án khác, bao gồm một công ty đầu tư bất động sản và một tổ chức phi lợi nhuận, Tandem Giving Inc.

Chúng tôi hiện có tổng cộng 8 luồng thu nhập tạo ra tổng thu nhập 7 con số (USD) một năm. Hai trong số đó là dòng thu nhập thụ động thông qua tài sản cho thuê của chúng tôi ở Wisconsin. Gần đây nhất, chúng tôi đã cùng viết một cuốn sách có tên "So You Want to Start a Side Hustle".

Rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thường hỏi chúng tôi về những điều cần biết nếu muốn biến công việc phụ thành một công việc kinh doanh toàn thời gian.

Tôi muốn nhắn nhủ và chia sẻ với các bạn, hi vọng đừng phạm phải 4 sai lầm tai hại này, lúc ấy tiền sẽ tự khắc tìm đến với các bạn!

Cặp vợ chồng Craig Clickner sớm đạt được tự do tài chính nhờ 8 nguồn thu nhập (Ảnh: CNBC)

1. Quản lý thời gian và công việc không hiệu quả

Trong giai đoạn đầu, vì chưa có sự chuẩn bị kĩ càng, chúng tôi đã thực sự quay cuồng cân bằng giữa công việc toàn thời gian và cả những công việc tay trái đang phát triển nhanh chóng.

Và vì coi công việc phụ như một phần làm thêm, nên hai vợ chồng đã phải vật lộn để quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả. Cuối cùng, điều chúng tôi thấy hữu ích nhất trong việc tăng năng suất là tự động hóa một số nhiệm vụ nhất định và thuê những người có thể giúp san sẻ hoặc nhân đôi nỗ lực của chúng tôi.

Khi cần quyết định xem nhiệm vụ nào đó cần được thực hiện bởi bạn, người khác hay bất kỳ ai, hãy tự hỏi bản thân:

Nhiệm vụ này có quan trọng với bạn, công việc tay trái của bạn hay giá trị của bạn không? Nếu không, bạn có thể không cần tự mình làm điều đó?

Nếu nhiệm vụ này cần được thực hiện, bạn có thể ủy thác nó cho người khác hay không?

Nếu không, làm thế nào và khi nào bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hiệu quả nhất về mặt thời gian? Khi nào là deadline?

Khi bạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này, bạn có thể loại bỏ, tự động hóa hoặc ủy thác nó trong tương lai không?

2. Nhầm doanh thu thành lợi nhuận

Chúng tôi biết một số người đã cố gắng bắt đầu công việc huấn luyện trực tuyến. Tư duy diễn ra như sau: tìm 20 khách hàng, tính phí mỗi khách hàng 4.000 đô la mỗi năm và kiếm được 80.000 đô la tiền lãi.

Không có vấn đề, phải không? Sai.

Bạn cần suy nghĩ về cách bạn tìm những khách hàng đó. Bạn sẽ lập ra một trang web? Nếu vậy, nó sẽ có giá bao nhiêu, và bạn sẽ duy trì nó như thế nào? Bạn sẽ có chi phí tiếp thị, xây dựng thương hiệu, du lịch hoặc các chi phí khác? Bạn sẽ nhận được chứng nhận? Ai sẽ xử lý các hợp đồng kế toán, sổ sách kế toán và pháp lý của bạn? Nếu khách hàng không trả tiền cho bạn thì sao?

Với mọi công việc kinh doanh chúng tôi làm, đây là tất cả những điều chúng tôi phải lên kế hoạch. Doanh thu bạn kiếm được không giống như lợi nhuận của bạn (80.000 USD không phải là số tiền cuối cùng bạn mang về nhà).

3. Tái đầu tư doanh thu để tạo ra nhiều doanh thu hơn

Khi bạn tạo ra doanh thu "đủ", bạn không nhất thiết phải tái đầu tư tất cả lợi nhuận của mình để tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Giả sử bạn bắt đầu một công việc phụ trong ngành cảnh quan. Bạn phát triển nó thành một doanh nghiệp chính thức tạo ra doanh thu hàng năm là 600.000 USD, với 130.000 USD lợi nhuận ròng - giả sử bạn không nhận lương.

Sau đó, bạn có thể mất một hoặc hai năm để phát triển hệ thống của mình, đảm bảo cơ sở khách hàng của mình, thu được lợi nhuận bằng cách trả hết mọi khoản nợ và chuyển giao kỹ năng cũng như khả năng quản lý của bạn cho một số nhân viên. Sau đó, bạn có thể thăng chức cho nhân viên chủ chốt của mình, để họ điều hành doanh nghiệp của mình với mức lương 60.000 USD mỗi năm và giữ 70.000 USD mỗi năm cho chính mình.

Nếu bạn có ngân sách cá nhân khiêm tốn nhưng khả năng quản lý tài chính tốt, bạn có thể sống với mức dưới 70.000 USD mỗi năm. Theo thời gian, bạn có thể tích lũy một số tiền tiết kiệm và bắt đầu hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, tại một số thời điểm, bạn có thể chọn đổi tài sản ra tiền mặt, bán doanh nghiệp hoặc tài sản.

4. Định giá ban đầu quá cao và không tăng giá sau khi bạn đã thiết lập thương hiệu của mình

Khi doanh nghiệp của bạn thành công, khách hàng sẽ trả tiền cho giá trị cảm nhận được. Và đôi khi, nếu thứ gì đó có chi phí thấp, mọi người có thể đánh giá thấp nó hơn.

Đừng ngại xem lại cấu trúc giá của bạn thường xuyên. Với lạm phát cơ bản và một nền kinh tế luôn thay đổi và năng động, bạn cũng nên năng động trong việc định giá của mình.

Một số thay đổi lớn nhất mà một người làm công việc phụ phải cố gắng để thực hiện và duy trì:

Sự ổn định VÀ sự bất định: Khi bạn làm việc trong hai tuần và hết hai tuần, bạn được trả lương, mọi thứ là ổn định. Bạn có một mức lương, phúc lợi và thường là một lịch trình đã định. Nhưng với tư cách là một người làm tự do, bạn có thể phải vô cùng chăm chỉ, có một lịch trình không thể đoán trước trong nhiều năm và bị trả lương thấp.

Trở thành người thông minh nhất VÀ tìm kiếm những người thông minh hơn: Nhân viên thường khao khát trở thành người thông minh nhất trong phòng hoặc coi những người thông minh hơn là đối thủ cạnh tranh của họ. Nhưng khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, việc kết giao với những người thông minh hơn bạn là một tài sản quý giá.

Được động viên VÀ tự động viên mình: Elon Musk đã từng trả lời một câu hỏi rằng anh sẽ dành những lời động viên nào cho một người tự bắt đầu công việc kinh doanh của mình, "Nếu bạn cần những lời động viên, đừng có suy nghĩ đó!" - anh nói. Hãy bỏ qua việc cần phải được nắm tay hay được động viên.

Không phải tất cả những công việc tay trái đều sẽ thành công, nhưng lời khuyên mà chúng tôi luôn nói với người khác đó là hãy nắm lấy sức mạnh của thất bại rồi tiến về phía trước. Khi bạn chấp nhận những sai lầm ngớ ngẩn là điều không thể tránh khỏi và bạn vẫn sẵn sàng đi trên con đường đó, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và giỏi hơn trong mọi việc bạn làm.