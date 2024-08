20 câu nói kinh điển của tỷ phú Rockefeller: Tôi thông cảm với kẻ hay bào chữa vì đó là nguồn gốc của thất bại

John Rockefeller đã độc quyền ngành công nghiệp dầu mỏ của Hoa Kỳ thông qua việc sáp nhập và mở rộng mạnh mẽ. Vì thế, ông còn được mệnh danh là "Vua dầu mỏ". Vào thời kỳ đỉnh cao, ông độc quyền 80% ngành lọc dầu của Mỹ và 90% ngành kinh doanh đường ống dẫn dầu.

Điều đáng ngưỡng mộ nhất là Rockefeller không chỉ làm tốt sự nghiệp mà gia đình ông cũng điều hành rất tốt. Rockefeller không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người cha dạy dỗ con rất tốt. Anh biết rằng không phải tiền bạc có thể mang lại cho đứa trẻ hạnh phúc suốt cuộc đời mà chính là một nhân cách hoàn chỉnh, một trái tim kiên cường và những thói quen sinh hoạt tốt.

Vì vậy, ngày nay, sau hơn 100 năm, gia tộc Rockefeller vẫn là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới. Sở dĩ con cháu của tỷ phú có thể tiếp nối vinh quang và thành công cho đến ngày nay là nhờ sự giáo dục của gia đình.

Rockefeller có 20 câu nói kinh điển, đó chính là những nguyên tắc sống mang lại nhiều lợi ích cho thế hệ sau. Các bậc cha mẹ có thể tham khảo.

1. Tôi khinh thường những người giỏi bào chữa, vì đó là hành vi của kẻ hèn nhát. Tôi cũng thông cảm với những người giỏi bào chữa, vì bào chữa là nguồn gốc của sự thất bại.

2. Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra mà không có kết quả. Tôi khinh thường những người đi chạy theo đám đông mà không có chính kiến.

3. Im lặng mang lại cho bạn nhiều lợi ích, hãy trở nên khiêm tốn. Nói cách khác, hãy che giấu trí thông minh của mình. Người càng thông minh thì càng biết im lặng, giống như lúa chíncúi đầu.

4. Tôi luôn có thói quen làm mọi việc, trước khi đưa ra quyết định, tôi luôn suy nghĩ và phán xét một cách bình tĩnh. Nhưng một khi đã quyết định, tôi sẽ thực hiện đến cùng, không chút do dự.

5. Nếu bạn muốn trở thành một người quan trọng, trước tiên bạn phải thừa nhận với chính mình rằng “Tôi thực sự quan trọng” và bạn phải thực sự cảm thấy như vậy trước khi người khác nghĩ như vậy.

6. Tôi biết rằng việc tôn trọng bản thân là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi tự nhủ với mình nhiều lần: Khi chán ghét ai đó, hãy nỗ lực vượt qua họ. Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối và là cái tát mạnh vào mặt họ.

7. Người thiếu hành động có thói quen xấu: thích giữ nguyên mọi thứ và không chịu thay đổi.

8. Người được hưởng đặc quyền nhưng không có quyền lực là rác. Người có học thức nhưng không có quyền lực cũng trở nên vô giá trị.

9. Thế giới của chúng ta giống như ngọn núi. Khi cha mẹ chúng ta sống ở trên đỉnh núi thì số phận của bạn không phải là sống dưới chân núi. Khi cha mẹ chúng ta sống ở chân núi thì định mệnh không sống ở đỉnh núi.

10. Người chưa từng gặp bất hạnh là người bất hạnh.

11. Trong thế giới, không có nhiều cơ hội để tranh giành. Nếu thực sự muốn thành công, bạn phải nắm bắt và bảo vệ cơ hội của chính mình, đồng thời bạn cũng phải cố gắng giành lấy cơ hội từ người khác.

12. Phẩm giá không phải do ông trời ban tặng hay do người khác ban tặng mà do chính bạn tạo ra.

13. Một người không thể thành công nhờ may mắn mà phải đánh đổi bằng sự chăm chỉ.

14. Tình bạn được thành lập trên cơ sở kinh doanh tốt hơn việc kinh doanh được thành lập trên cơ sở tình bạn.

15. Cuộc sống là một quá trình đánh đổi liên tục. Chúng ta đánh đổi tuổi trẻ cho tương lai, cuộc sống. Bởi nếu không dám tiếp cận điểm mấu chốt, bạn sẽ thua cuộc.

16. Nếu muốn thành công, bạn nên tiến lên trên con đường mới và đừng đi theo con đường có nhiều người đã trải qua.

17. Người vượt lên khỏi đau khổ biết làm mọi cách để tự cứu chính mình.

18. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua, nhưng dù có thua thì điều duy nhất tôi nên làm là thua một cách trung thực.

19. Không có hành động thì không có kết quả đạt được bằng cách áp dụng ý tưởng vào thực tế.

20. Bạn phải biết rằng mọi người đều rất nhạy cảm với việc bị coi thường, và sẽ mất động lực nếu bị coi thường.

Theo Toutiao