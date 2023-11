200.000 người, 5.000 nhà sản xuất và công nghệ đặc biệt làm việc suốt 2.000 ngày đêm, Trung Quốc tạo ra công trình có 1-0-2 trên thế giới

Năm 2021, lò phản ứng Hualong One, nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn của Trung Quốc đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại sau khi hoàn thành đánh giá vận hành toàn công suất liên tục.

Gần 200.000 người, hơn 5.300 nhà sản xuất, hàng nghìn đội ngũ thiết kế làm việc cùng nhau hơn 2.000 ngày đêm để hoàn thành dự án hoành tráng này. Hualong One có 28.066 bộ thiết bị, tất cả đều được chế tạo theo yêu cầu cao và 411 bộ thiết bị cốt lõi đã được Trung Quốc sử dụng trong công trình này.

"Hualong One" đã đạt được bước nhảy vọt lịch sử về nhà máy điện của Trung Quốc. Để xây dựng công trình có một không hai trên thế giới này, Trung Quốc đã phải sử dụng rất nhiều công nghệ hiện đại để xây dựng.

Ngay từ năm 2014, bản đánh giá an toàn chung về lò phản ứng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Trung Quốc đã kết luận rằng Hualong One đáp ứng các yêu cầu an toàn về thiết kế của IAEA đối với công nghệ tiên tiến và thiết kế cải tiến của công trình rất hoàn thiện và đáng tin cậy.

Cụ thể, công trình này được áp dụng công nghệ thiết kế thông minh và an toàn "kết hợp chủ động và thụ động". Khi hệ thống cung cấp điện bên trong và bên ngoài đều bị gián đoạn, công trình vẫn có thể làm mát lõi lò phản ứng thông qua vòng tuần hoàn trọng lực tự nhiên, điều này đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống của nhà máy điện Hualong One.

Thiết kế lõi của Hualong One không chỉ tăng khả năng phát điện thêm 5%-10% mà còn giảm tải cho từng bộ phận riêng lẻ và tăng cường độ an toàn. Hệ thống điều khiển và thiết bị kỹ thuật số của Hualong One được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trở thành trung tâm thần kinh giúp đảm bảo vận hành và bảo trì an toàn các nhà máy điện. Hiện nay chỉ có một số nước như Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản làm chủ được công nghệ này.

Hơn nữa, hệ thống phần mềm điện độc lập đầu tiên của Hualong One được tích hợp trí tuệ nhân tạo từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật, phân tích an toàn và vận hành nhà máy điện, đồng thời hiện thực hóa số hóa và tùy chỉnh. Hiện nay, Trung Quốc tự tin có khả năng xuất khẩu độc lập bộ công nghệ này.

Trên thực tế, Trung Quốc phải mất khoảng 4 năm để hình thành một hệ thống tiêu chuẩn mô hình hoàn chỉnh và độc lập cho Hualong One. Không chỉ an toàn, đáng tin cậy mà công nghệ tiên tiến của công trình Hualong One còn có hiệu suất cao. Tỷ lệ sản xuất của Hualong One đã đạt hơn 85%, giúp giảm đáng kể chi phí của các dự án điện.

Hualong One có giá trị quan trọng và tầm ảnh hưởng trên nhiều phương diện như công nghệ, kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Trước hết, đây là dự án mang tính bước ngoặt nhằm thúc đẩy thực hiện "Made in China 2025" của Trung Quốc. Dự án này không chỉ thúc đẩy quá trình nâng cấp tổng thể ngành điện của Trung Quốc mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành sản xuất thiết bị cao cấp liên quan.

Hualong One cũng đã thúc đẩy sự chuyển đổi của ngành sản xuất Trung Quốc sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo và số hóa. Theo trang NewQQ, Hualong One có thể tạo ra 200 tỷ NDT (khoảng 30 tỷ USD) và cung cấp hơn 150.000 việc làm.

Nếu xuất khẩu, Hualong One sẽ tạo ra gần 30 tỷ NDT (khoảng 4 tỷ USD), tương đương giá trị xuất khẩu 300.000 ô tô. Cùng với nguồn cung cấp nhiên liệu và dịch vụ cốt lõi trong suốt vòng đời, Hualong sẽ tạo ra giá trị sản lượng xuất khẩu vô cùng lớn.

Trên thực tế, Hualong One có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Trung Quốc. Công trình này giúp cải thiện cơ cấu năng lượng, cải thiện chất lượng môi trường và đạt được các mục tiêu quản lý khí hậu. Hualong One có thể tạo ra gần 10 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm, có thể đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt hàng năm của 1 triệu người ở một quốc gia, đồng thời có thể giảm hơn 8 triệu tấn carbon, tương đương với việc trồng hơn 70 triệu cây xanh.