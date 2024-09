2025: Thời điểm vàng cho bất động sản công nghiệp?

Tổng quan về sự kiện "Diễn đàn Bất động sản công nghiệp toàn quốc 2024"



"Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Toàn quốc 2024" là cơ hội để kết nối và chia sẻ thông tin về thị trường bất động sản công nghiệp, giúp các đơn vị cập nhật những thông tin và xu hướng mới nhất của thị trường. Tại diễn đàn năm nay, VNIC đã chia sẻ báo cáo về thị trường bất động sản công nghiệp quý 3/2024, cho thấy những tín hiệu khả quan từ thị trường Bất động sản Công nghiệp.

Sự kiện đã thu hút đông đảo chuyên gia hàng đầu trong ngành với hơn 300 đại điện các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng, đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế, cùng hơn 50 Doanh nghiệp FDI đã và đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

Nổi bật trong số đó là LOGOS Asia - Một trong những nhà phát triển hạ tầng kho xưởng hàng đầu với nhiều dự án lớn trên toàn cầu tại các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,... Đặc biệt, ông Trent Iliffe, nhà sáng lập LOGOS, cùng ông Glenn Hughes, Tổng giám đốc LOGOS Asia tại Việt Nam và các đại diện quan trọng khác của LOGOS Asia cũng có mặt tại sự kiện.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều đơn vị tiêu biểu như đại diện các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như Amber Industrial, Gilimex Industrial và FECON, các đơn vị thầu xây dựng: Andes E&C, FTA E&C và Ánh Dương Building. Bên cạnh đó, đại diện từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV), HPS Logistics, Jiaxin Industrial Vietnam, cùng nhiều đơn vị khác cũng góp mặt cùng tham gia thảo luận và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong năm 2024.

Dàn khách mời tiêu biểu tại sự kiện

Với chủ đề "Nắm bắt xu hướng, dẫn đầu thị trường", sự kiện đã tạo cơ hội cho các đơn vị và doanh nghiệp cập nhật thông tin về toàn cảnh và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Đồng thời là cơ hội giao lưu, kết nối, giúp các chuyên gia đầu ngành chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về thị trường bất động sản.

Tình hình thị trường bất động sản công nghiệp năm 2024

Tại diễn đàn, VNIC - Vietnam Investment Consulting đã chia sẻ và phân tích về tình hình bất động sản công nghiệp năm 2024. Qua báo cáo số liệu, thị trường bất động sản cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.

Tính đến tháng 8/2024, Việt Nam đã phê duyệt thêm 4.750ha diện tích đất công nghiệp, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp đạt 75%, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Về giá thuê đất, mức trung bình tiếp tục tăng, đạt 156 USD/m² trong năm 2024, tăng 6% so với cùng kỳ.

Thị trường kho xưởng công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, với tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn quốc đạt 77%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Giá thuê trung bình tiếp tục gia tăng, lên tới 4,6 USD/m²/tháng vào năm 2024. Trong đó, các địa phương như Hà Nội và Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá thuê trung bình từ 5,5 đến 6,5 USD/m²/tháng. Một số khu vực khác như Bắc Ninh và Long An có mức giá lần lượt là 5,6 USD/m²/tháng và từ 4,8 đến 6,2 USD/m²/tháng.

Xu hướng của thị trường bất động sản năm 2025

Ông Đỗ Hồng Quân - Tổng Giám Đốc VNIC chia sẻ và phân tích về tình hình bất động sản công nghiệp năm 2024

Thông qua phân tích số liệu và báo cáo tổng quan, ông Đỗ Hồng Quân - Tổng giám đốc VNIC cùng các chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa ra những nhận định thú vị về thị trường bất động sản công nghiệp trong năm 2024. Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2024 đang cho thấy những số liệu tích cực, tuy nhiên trên thực tế dòng vốn đầu tư FDI đang có dấu hiệu chững lại do những bất ổn kinh tế - chính trị thế giới. Tuy nhiên, năm 2025 sẽ chứng kiến sự bùng nổ thực sự của Bất động sản công nghiệp khi làn sóng dịch chuyển sản xuất sẽ dâng cao trở lại. Trong giai đoạn 2024 - 2027, Việt Nam dự kiến sẽ có thêm khoảng 15.200 ha đất công nghiệp và 6.000.000 m² kho xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư.

Ông Matthew Jackson - Giám đốc điều hành của LOGOS Asia tại Việt Nam đang phát biểu ý kiến

Ông Matthew Jackson, Giám đốc điều hành của LOGOS Asia tại Việt Nam, đã khẳng định: "Với vai trò là một chủ đầu tư hạ tầng, LOGOS Asia sẽ không ngừng nỗ lực và cải tiến để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất."

LOGOS Asia chia sẻ sẽ kết hợp ESG vào xây dựng và phát triển hạ tầng, đồng thời cung cấp những dự án tiêu chuẩn cao, vị trí địa lý thuận lợi và đặc biệt là linh hoạt trong diện tích cho thuê,... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư.

"Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Toàn quốc 2024" đã thể hiện rõ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này, với sự mở rộng nhanh chóng của các khu công nghiệp và các dự án hạ tầng trọng điểm. Những số liệu và báo cáo tại diễn đàn đã khẳng định vai trò quan trọng của bất động sản công nghiệp trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Trong những năm tới, thị trường này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa VNIC - Vietnam Investment Consulting và LOGOS

Sự kiện kết thúc bằng lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa VNIC - Vietnam Investment Consulting và LOGOS, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra những giải pháp tối ưu cho các dự án hạ tầng công nghiệp.