Việt Nam có 1 loại hạt “trường thọ”, bổ từ tim đến não: Xuất khẩu 309,5 nghìn tấn trong 2 tháng đầu năm, Nhật Bản trả giá đắt gấp đôi để thu mua

Hiện nay, cà phê đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tại Việt Nam và ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2025 đạt 169,8 nghìn tấn, trị giá 964,3 triệu USD, tăng mạnh mạnh 26,7% về lượng và tăng 32,2% về trị giá so với tháng tháng trước. Còn so cùng kỳ năm ngoái tăng 6,9% về lượng và tăng 82,6% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giảm 22% về lượng nhưng tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.Xét về thị trường xuất khẩu cà phê trong 2 tháng đầu năm 2025, Đức là thị trường lớn nhất, với 278 triệu USD (tăng 79%); Italy đứng thứ hai với 171 triệu USD (tăng 31%); tiếp theo là Nhật Bản: 127 triệu USD (tăng 56%).

Với thị trường Nhật Bản, dù xuất khẩu cà phê giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 20.706 tấn song, giá trị xuất khẩu vọt lên 127,61 triệu USD (khoảng 3.267 tỷ đồng), tăng mạnh 56%. Đặc biệt, giá trung bình cà phê khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bất ngờ tăng mạnh, lên 6.163 USD/tấn, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lý do khiến cà phê Việt Nam được ưa chuộng là vì có hương vị thơm ngon. Trong nhiều năm qua, cà phê Việt Nam cũng liên tục được khen ngợi trên các chuyên trang, tạp chí quốc tế. Đặc biệt, không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu cao, các nghiên cứu cho thấy hạt cà phê còn là “siêu thực phẩm” mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe.

Theo đó, cứ mỗi 100g hạt cà phê có chứa các chất dinh dưỡng như sau:

– Năng lượng: 1kcal

– Nước: 99.39g

– Chất đạm: 0.12g

– Chất béo: 0.02g

Nhiều chất khoáng: 2mg canxi, 0.01mg sắt, 3mg magie và các loại vitamin: vitamin E: 0.01g, vitamin B1: 0.014mg, vitamin B2: 0.076mg, vitamin B3: 0.191mg, vitamin B6: 0.01mg

Nói về cà phê, nhiều chuyên gia sức khoẻ còn cho rằng đây là một trong những thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Cụ thể, chuyên gia người Mỹ Dan Buettner, 64 tuổi, đã dành sự nghiệp của mình để khám phá những vùng đất trường thọ từng tuyên bố rằng cà phê là thức uống trường thọ - đặc biệt nếu bạn uống trước buổi trưa.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine cũng cho thấy rằng những người uống 1,5 đến 3,5 tách cà phê mỗi ngày, ngay cả với một thìa cà phê đường, có nguy cơ tử vong thấp hơn 30% so với những người không uống cà phê.

Một nghiên cứu khác được dẫn đầu bởi GS Koh Woon Puay từ Chương trình nghiên cứu chuyển đổi tuổi thọ khỏe mạnh tại Trường Y khoa Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS Medicine) cũng cho thấy tác dụng của việc uống cà phê với sức khoẻ và tuổi thọ. Theo đó, thói quen uống cà phê đã giúp những người tham gia nghiên cứu vượt qua sự yếu đuối về thể chất do tuổi tác, khỏe mạnh và sống thọ hơn những người cùng tuổi nhưng không uống cà phê. Kết luận trên được đúc kết từ việc "chấm điểm" độ khỏe mạnh của những người tham gia nghiên cứu theo 4 tiêu chí cơ bản: Sự sụt cân đáng kể, cảm giác kiệt sức thường xuyên, sự chậm chạp, sự yếu đi tổng thể (ví dụ sức nắm tay).Các chuyên gia cho biết tác động kỳ diệu đến từ caffeine, trong đó 84% nguồn caffeine nhóm tình nguyện viên nạp vào đến từ cà phê, 12% từ trà và tỉ lệ nhỏ còn lại đến từ các thức uống khác.

Ngoài kéo dài tuổi thọ, nhiều nghiên cứu khác còn chỉ ra những công dụng tuyệt vời khác của thức uống này với sức khỏe. Cụ thể:

1. Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế, rằng uống 2 - 4 tách cà phê mỗi ngày sẽ giúp những người mắc bệnh ung thư ruột ít bị tái phát bệnh và giảm nguy cơ tử vong. Điều này cho thấy lợi ích tiềm năng của việc hấp thụ cà phê vào cơ thể đối với những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột.

2. Phòng ngừa đột quỵ

Theo một nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản được công bố trên chuyên san Stroke: Journal of the American Heart Association, những người uống một cốc cà phê mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ đột quỵ so với những người không uống cà phê. Đồng thời, những người uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày còn có thể giảm 32% nguy cơ xuất huyết não so với những người khác.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Uống cà phê buổi sáng vừa phải có thể bảo vệ trái tim theo một số cách. Năm 2022, nhóm bác sĩ, chuyên gia tại các bệnh viện, viện nghiên cứu Australia, đã công bố kết quả nghiên cứu tác động của cà phê với tim mạch. Sau 12 năm theo dõi khoảng 449.500 người tham gia nghiên cứu, kết quả cho thấy uống 2-3 tách (mỗi tách 230 ml) cà phê hòa tan, xay, đã khử caffeine, có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong.

4. Tăng cường chức năng não

Nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định rằng caffeine có thể tăng cường chức năng hoạt động của não trong thời gian ngắn. Điều này phần lớn là do nó ngăn chặn adenosine liên kết với các thụ thể của nó. Bên cạnh đó, caffeine cũng kích thích hệ thần kinh trung ương bằng cách thúc đẩy quá trình giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh khác như noradrenaline, dopamine, serotonin.

Có thể thấy uống cà phê mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khoẻ. Tuy nhiên theo Eating Well, thức uống này cũng có một số nhược điểm như gây nghiện, làm tăng nguy cơ mất ngủ và lo lắng ở một số người, gây ra một số biến chứng cho người mang thai và có thể gây nên tình trạng huyết áp cao.Để tránh những rủi ro trên, các chuyên gia khuyên mọi người nên tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải.

Theo bà Elizabeth Shaw, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, những người khỏe mạnh bình thường có thể tiêu thụ 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày, khoảng 400 mg cà phê. Lượng cà phê này là an toàn và không gây ra ảnh hưởng cho sức khỏe.

(Tổng hợp)