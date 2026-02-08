2026 là năm Xích Mã Hồng Dương mạnh nhất thế kỉ: ĐỪNG dại làm 4 việc này nếu không muốn hao tài, tụt vận

"Xích Mã Hồng Dương" là cách gọi dân gian cho chu kỳ năm Bính Ngọ - Đinh Mùi, lặp lại 60 năm một lần theo lịch Can Chi. Trong thuyết Ngũ hành, Bính và Đinh đều thuộc Hỏa, Ngọ (ngựa) và Mùi (dê) cũng mang tính Hỏa, tượng trưng cho sắc đỏ. Khi các yếu tố này trùng nhau, Hỏa khí được cho là cực thịnh nên người xưa gọi đây là giai đoạn "hỏa vượng quá mức", dễ phát sinh biến động, tai họa, xung đột và những thay đổi lớn.

Theo lịch vạn niên, 2026 là năm Bính Ngọ, mở đầu cho chu kỳ Xích Mã Hồng Dương mới (tiếp theo là 2027 - Đinh Mùi), năng lượng hỏa vượng này càng dễ khuếch đại thành bất ổn nên trước ki làm bất cứ điều gì, nhất là với chuyện nhà cửa, gia chủ càng cần thận trọng trong các quyết định lớn và tránh 4 việc sau.

1. Tránh để vật cản trước nhà

Theo quan niệm phong thủy, khu vực phía trước nhà được xem là "minh đường", tức nơi đón khí, dẫn năng lượng tốt vào không gian sống. Vì vậy, nếu để xuất hiện quá nhiều vật cản như cây chết khô, giày dép lộn xộn, cây cổ thụ quá lớn, cột điện hay các công trình có góc nhọn chĩa thẳng vào nhà, luồng khí lưu thông sẽ bị cản trở hoặc biến thành sát khí. Lâu dần, điều này không chỉ khiến không gian sống trở nên nặng nề, bí bách mà còn dễ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình.

Đặc biệt, những yếu tố mang tính "xung sát" như đường lớn đâm thẳng vào nhà (xuyên tâm tiễn) hay cây lớn nằm lệch về phía Bạch Hổ được cho là đại kỵ, năm 2026 càng nên tránh. Gia chủ dễ rơi vào trạng thái nóng nảy, bất an, công việc lẫn cuộc sống gặp nhiều trắc trở. Vì vậy, việc giữ cho khu vực trước nhà thông thoáng, có lối đi gọn gàng, hạn chế vật cản và thay thế những yếu tố tiêu cực bằng cây xanh khỏe mạnh được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Nên để trước nhà, lối vào nhà thông thoáng, có cây xanh được bố trí gọn gàng

2. Tránh để bếp lộn xộn

Bếp được xem là "trái tim" của ngôi nhà, gắn trực tiếp với sức khỏe, tài lộc và sự ấm no của cả gia đình. Thế nhưng nhiều gia đình lại dễ bỏ quên không gian này, để bếp xuống cấp, bám đầy dầu mỡ, đồ dùng chất chồng lộn xộn, thậm chí giữ lại những thiết bị đã hỏng hóc không còn sử dụng. Một căn bếp bừa bộn không chỉ khiến việc nấu nướng trở nên bất tiện mà còn ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn, lâu dần tác động xấu tới sức khỏe của các thành viên.

Xét về phong thủy, bếp thiếu sinh khí cũng được cho là dấu hiệu hao tài. Việc nấu ăn thất thường, bếp để nguội lâu ngày hoặc bố trí bếp không hợp lý như đặt sát nhà vệ sinh, đối diện cửa chính đều bị xem là những đại kỵ khiến tiền bạc khó tích tụ, dễ phát sinh các khoản chi tiêu không đáng có. Giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên được "đỏ lửa" không chỉ giúp không gian sống dễ chịu hơn mà còn mang ý nghĩa duy trì nguồn năng lượng tốt, sự đủ đầy và ổn định cho gia đình.

Giữ căn bếp gọn gàng, sạch sẽ là giữ tài lộc, ấm no cho gia đình

3. Tránh để gương đối diện cửa ra vào

Gương soi được xem là vật dụng có khả năng khuếch đại và dẫn truyền năng lượng. Việc đặt gương ở khu vực lối vào giúp không gian trông rộng rãi, sáng sủa hơn, đồng thời hỗ trợ thu hút sinh khí và tài lộc. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đặt gương toàn thân gần cửa ra vào để tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, đặt gương đối diện trực tiếp cửa chính lại là điều không nên. Theo quan niệm phong thủy, cửa ra vào là nơi đón các nguồn năng lượng tốt vào nhà, còn gương lại có tính phản chiếu mạnh. Khi gương soi thẳng ra cửa, tài lộc, vận may vừa bước vào đã bị "đẩy ngược" trở ra ngoài, dễ khiến gia chủ gặp trục trặc về tiền bạc, công việc không suôn sẻ. Tốt nhất, gương nên được đặt lệch sang một bên hoặc ở vị trí không phản chiếu thẳng cửa để vừa đảm bảo tiện lợi, vừa giữ được vận khí tốt cho ngôi nhà.

Không nên để gương đối diện cửa chính vì dễ "đẩy ngược" năng lượng tốt ra ngoài

4. Tránh để nhà bừa bộn, tích trữ nhiều đồ đạc

Cuối cùng, một căn nhà bừa bộn, chất đầy đồ đạc dư thừa không chỉ khiến không gian sống trở nên chật chội mà còn tạo cảm giác nặng nề, bí bách về mặt tinh thần. Khi mọi thứ bị xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn, năng lượng trong nhà khó lưu thông, dễ sinh cảm giác tù túng, mệt mỏi.

Mặt khác, nhà cửa bừa bộn còn tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và công việc. Khi sống trong một không gian thiếu ngăn nắp, con người thường chần chừ, thiếu động lực, khó đưa ra những quyết định quan trọng. Theo quan niệm phong thủy, đồ đạc không dùng đến nhưng vẫn giữ lại sẽ "án ngữ" vận khí, khiến tài lộc khó tích tụ, thu nhập dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ những món đồ không cần thiết không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng hơn mà còn góp phần cải thiện tinh thần, mở đường cho những nguồn năng lượng tích cực và may mắn bước vào.

Quan trọng nhất là luôn giữ không gian sống gọn gàng

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm