Năm đầu làm dâu, cô vợ trẻ dự trù tiêu Tết 19 triệu: Nhìn bảng chi tiêu thế này, mẹ chồng chỉ biết "thở dài"

Những ngày cuối năm, câu chuyện chi tiêu Tết của các gia đình trẻ lại được mang ra bàn luận nhiều hơn, đặc biệt là với những cô gái lần đầu làm dâu. T cũng vậy. Cô vừa lấy chồng được vài tháng, Tết năm nay là cái Tết đầu tiên về nhà chồng, cảm xúc xen lẫn giữa háo hức và không ít áp lực.

Năm đầu làm dâu, cô vợ trẻ dự trù chi tiêu Tết trong hạn mức 19 triệu

Thu nhập của hai vợ chồng T hiện tại khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính thưởng Tết. Với mức thu nhập này, họ không thuộc diện quá khó khăn nhưng cũng chưa phải dư dả. Chính vì vậy, T đã ngồi lại, ghi chép cẩn thận từng khoản chi tiêu để chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên có có hai bên gia đình nội - ngoại, vừa đủ lễ nghĩa, vừa không vượt quá khả năng tài chính.

Theo dự trù của T, khoản biếu Tết cho hai bên gia đình chiếm phần lớn ngân sách, mỗi bên 5 triệu đồng. Đây được xem là khoản chi hợp lý đối với năm đầu làm dâu, thể hiện sự hiếu thảo, tôn trọng và mong muốn vun vén mối quan hệ hai bên gia đình.

Bên cạnh các khoản cho gia đình và họ hàng, chi tiêu cá nhân của vợ chồng T trong dịp Tết được giữ ở mức vừa phải. Mỗi người dự trù khoảng 1 triệu đồng để mua sắm quần áo Tết. Riêng T, cô dành thêm 1 triệu đồng để làm tóc, làm móng. Ngoài ra còn có khoản tiền dành cho thực phẩm ngày Tết, trong đó có hơn 1,2 triệu đồng để mua thịt trâu.

Ngoài ra, T còn chuẩn bị tiền lì xì cho ông bà hai bên, anh em ruột, họ hàng bên chồng và các cháu nhỏ, mỗi khoản không quá lớn nhưng cộng dồn lại cũng thành con số đáng kể. Những phong bao lì xì ấy chủ yếu mang ý nghĩa lấy may đầu năm, giữ không khí vui vẻ, hòa thuận trong gia đình.

Bảng chi tiêu thiếu xót quá nhiều, dân tình dự đoán thực tế khéo phải gấp rưỡi con số 19 triệu

Tổng thể nhìn lại, mức chi tiêu Tết của vợ chồng T với mức 19 triệu là hợp lý so với mức thu nhập 30 triệu chưa tính thưởng Tết.

Khoản biếu hai bên nội - ngoại mỗi nhà 5 triệu là mức trung bình mà rất nhiều gia đình chuẩn bị sẵn. Khoản này tốt nhất là nên cố định, và cân bằng để giữ hòa khí giữa hai bên.

Theo như chia sẻ của T, cô đang dự trù tiền lì xì khá đầy đủ, cô chuẩn bị cả cho người lớn, các em và các cháu trong gia đình. Tuy nhiên khi tổng cộng các khoản nhỏ lẻ nhưng cộng dồn lại cũng khá nhiều. Riêng khoản lì xì bên nội là 3,6 triệu còn bên ngoại là 2 triệu.

* Giảm bớt khoản lì xì cho các dì và các em:

Thật ra, thực tế T cũng chỉ cần lì xì ông bà, bố mẹ, anh em và các cháu, còn khoàn lì xì cho 3 dì nhà chồng có thể giản lược đi (vì đã có khoản cho các cháu rồi), hoặc có thể giảm bớt khoản lì xì cho các em (đang dự trù 2 triệu cho 3 em của vợ và chồng). Bên cạnh đó, những khoản lì xì họ hàng xa hoặc chi tiêu cá nhân vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh, giảm nhẹ mà không ảnh hưởng nhiều đến ý nghĩa ngày Tết.

* Thay thịt trâu bằng các loại thực phẩm khác hợp lý hơn:

Nhiều người dự đoán, vợ chồng T rất có thể sẽ chi tiêu vượt mức 19 triệu như kế hoạch đề ra, bởi chỉ nhìn sơ qua đã thấy bảng chi tiêu còn thiếu rất nhiều khoản.

- "Nhà em ăn thịt trâu qua bữa à, sao mà mà liệt kê mỗi tiền thịt trâu ăn Tết vậy!".

- "Biếu nội - ngoại 5 triệu là chỉ tiền thôi không có quà Tết ấy hả, thế là không mua đồ thắp hương à em!".

- Liệt kê mà như này khéo phải tiêu gấp rưỡi, gấp đôi số ấy. Chứ nhìn qua thấy thiếu nhiều quá, cái cần là đồ ăn, đồ thắp hương góp cúng bái cùng gia đình trong 3 ngày Tết lại chẳng thấy đâu".

- "Cái này là chỉ tiền tiêu của vợ chồng em, còn không mua thêm đồ thắp hương hay thực phẩm Tết cho hai bên gia đình đúng không?".

- "Nhìn qua thì hợp lý so với mức chi tiêu đó, nhưng tính toán lại thì thiếu nhiều khoản quá rồi".

- "Mua mỗi thịt trâu mà những hơn 1,2 triệu, có khi em thay thịt trâu bằng món khác khéo lại kinh tế hơn đó".

- "Chỉ mua mỗi thịt trâu, còn lại là một list lì xì như kia, dâu mới thế này thì mẹ chồng 'khen' phải biết".

Tết đến là nhà nào cũng chuẩn bị mâm cỗ Tết đầy đủ các món, ấy vậy mà T chỉ mua mỗi thịt trâu về góp cỗ.

Trong bảng chi tiêu T mới chỉ liệt kê khoản mua thịt trâu hơn 1,2 triệu, thực tế chi tiêu Tết còn rất nhiều khoản khác nữa, nếu không tính toán cụ thể và chi tiết hơn thì con số chưa chắc đã dừng lại ở mức 19 triệu như cô dự trù.

Các khoản khác có thể phát sinh như quà Tết nội - ngoại, mua sắm bánh kẹo, hay thực phẩm trong những ngày Tết. Hơn nữa hai vợ chồng trẻ có thể tốn thêm khoản đi chơi, đi ăn uống, cà phê cùng bạn bè hay anh em trong gia đình.