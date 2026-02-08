Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu tháng 2/2026, Trung Quốc lập kỷ lục "đầu tiên trên thế giới" khi chính thức đưa vào vận hành tuabin gió ngoài khơi công suất 20MW lớn nhất hành tinh.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 1.

Bộ đôi "quái vật" của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG): Tuabin gió 20MW cùng "cỗ máy quái vật" Baihetan. Ảnh: CTG

Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) - đơn vị phát triển và lắp đặt tuabin này - sau khi được tích hợp vào lưới điện, tuabin này có khả năng sản xuất hơn 80 triệu kilowatt giờ điện mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 44.000 hộ gia đình.

Từ góc độ sinh thái, một tuabin có kích thước này có thể thay thế khoảng 24.000 tấn than mỗi năm và giúp loại bỏ 64.000 tấn khí thải CO2.

"Gã khổng lồ" thầm lặng phía sau tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Đằng sau kỳ tích kỹ thuật có ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Trung Quốc không thể không nhắc đến nỗ lực lắp đặt của "cỗ máy quái vật" Baihetan - Tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi sức nâng 2.000 tấn của Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 2.

Tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi Baihetan. Ảnh: Vesselfinder

Baihetan là giàn lắp đặt điện gió ngoài khơi tự nâng, tự hành thế hệ thứ tư đầu tiên của Trung Quốc. "Cỗ máy quái vật" này được hạ thủy vào tháng 4/2022 và vận hành bởi Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG).

Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) thông tin, Baihetan dài 126 mét, rộng 50 mét, có trọng tải 37.000 tấn, sở hữu sức nâng mạnh bậc nhất thế giới lên đến 2.000 tấn và tích hợp các chức năng như vận chuyển, tự nâng, tự đẩy, nâng hạ và định vị động.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 3.

Baihetan có thể làm việc dưới nước ở độ sâu tới 70 mét, góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực xây dựng và lắp đặt của Trung Quốc tại các khu vực biển sâu và xa bờ. Ảnh: CGTN

Với diện tích boong 4.200 mét vuông, tàu Baihetan có thể được sử dụng để lắp đặt các tuabin gió ngoài khơi có công suất khủng của Trung Quốc.

Baihetan cũng được trang bị bốn chân giàn hình tam giác cho phép nó hoạt động dưới nước ở độ sâu lên đến 70 mét.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 4.

Lắp đặt tuabin gió 20MW bởi Baihetan. Ảnh: CTG

Chưa kể, con tàu còn được trang bị hệ thống lái xoay hoàn toàn bằng điện, giúp con tàu thân thiện với môi trường khi hoạt động.

Hệ thống định vị động cấp DP-2 được cấu hình trên Baihetan có thể tự động duy trì vị trí và hướng đi của tàu, nâng cao hiệu quả an toàn cho các hoạt động ngoài khơi.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 5.

Tuabin gió công suất 20MW sau khi đã lắp đặt xong. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo báo cáo, các đội kỹ thuật của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã sử dụng Baihetan để đối phó với vùng nước sâu 40m và thời tiết khó lường ở khoảng cách 45 km ngoài khơi.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh - Ảnh 6.

Tuabin gió công suất 20MW sau khi đã lắp đặt xong. Ảnh: Tân Hoa xã

Baihetan không chỉ là một con tàu, mà là biểu tượng cho sự tự lực tự cường công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch. Nó giúp Trung Quốc dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi lớn, thúc đẩy ngành công nghiệp xanh, và góp phần lớn vào chiến lược "xanh hóa" kinh tế – năng lượng quốc gia.

