Cristiano Ronaldo giành 3 giải thưởng, vẫn trượt 'Quả bóng vàng Dubai'

Ở gala Globe Soccer Award (giải thưởng bóng đá toàn cầu, còn được gọi là "Quả bóng vàng Dubai") 2023 diễn ra tại Dubai (UAE) đêm 19/1, Cristiano Ronaldo giành 3 giải thưởng cá nhân. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận danh hiệu "Maradona Award" - cầu thủ ghi bàn tốt nhất năm qua (54 bàn), giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông và giải Cầu thủ hay nhất năm do cổ động viên bình chọn.

Ronaldo không giành được giải thưởng "Quả bóng vàng Dubai" 2023.

Ở hạng mục giải quan trọng nhất, Cầu thủ nam hay nhất năm hay còn được biết đến với tên gọi Quả bóng vàng Dubai, Ronaldo đã thất bại trước Erling Haaland, chủ nhân của cú ăn ba cùng Manchester City ở mùa giải vừa qua. Đây là phần thưởng an ủi cho Haaland, bởi anh vừa thất bại trước Lionel Messi tại giải FIFA The Best.

Trước đó, Ronaldo dẫn đầu cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Dubai ở vòng dành cho khán giả. Đến vòng 2, với sự xuất hiện của các chuyên gia bóng đá hàng đầu, CR7 đã không còn giữ được vị trí số một.

Cũng trong gala Globe Soccer 2023, BTC còn trao nhiều giải quan trọng khác như CLB thành công nhất (Manchester City), thủ môn hay nhất (Ederson), tiền vệ hay nhất (Rodri), HLV hay nhất (Pep Guardiola), người đại diện của năm (Jorge Mendes),...

Trong buổi phỏng vấn tại đêm gala, Ronaldo cũng tiết lộ về kế hoạch giải nghệ: "Tôi sẽ giải nghệ khi cảm thấy đôi chân mệt mỏi, có thể là 10 năm nữa. Thật tự hào khi ở tuổi 39, tôi vẫn đánh bại được một quái thú như Erling Haaland".

Ngoài ra, cựu sao Man Utd còn khẳng định Saudi Pro League hiện tại đã là giải đấu tốt hơn Ligue 1 (Pháp): "SPL hiện tại là giải đấu có chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh cao hơn Ligue 1. Thật tự hào khi cùng Al Nassr thực hiện tham vọng đưa SPL vào top 3 giải đấu hàng đầu thế giới. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian nhưng mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Người dân Saudi Arabia chắc chắn sẽ tự hào về điều này".