"24h Live Phiên Chợ Cuối" của tân binh YeaH1 Up giành giải thưởng PR xuất sắc Đông Nam Á

"24h Live Phiên Chợ Cuối" do YeaH1 Up (công ty thành viên Tập đoàn YeaH1) thực hiện đã xuất sắc giành giải Bạc tại "Giải thưởng Quan hệ công chúng Xuất sắc Đông Nam Á" lần thứ IV.

Là một trong đại diện Việt Nam tranh giải trong hạng mục "Best Communications Use Of Social Media", chương trình "24h Live Phiên Chợ Cuối" còn đứng trước các đối thủ "nặng ký" khác thuộc khu vực Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines.

Giải thưởng do APRN (Mạng lưới Quan hệ công chúng ASEAN) và VNPR phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức. Giải thưởng năm nay thu hút nhiều dự án đến từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có uy tín trên thị trường.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, "Giải thưởng Quan hệ công chúng Xuất sắc Đông Nam Á" quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ các Tổ chức, Hiệp hội, đơn vị Quan hệ công chúng và Truyền thông quốc tế. Sự kiện cũng nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC 2023.



"24h Live Phiên Chợ Cuối" thắng lớn về truyền thông và thương mại, tạo tiền đề thúc đẩy cho xu hướng shoppertainment trong ngành Thương mại trên nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ riêng giải thưởng lần này, mà YeaH1 Up cũng từng ghi dấu ấn trong ngành Thương mại điện tử ở Việt Nam khi trở thành "Đối tác tăng trưởng bứt phá của năm" vào 03/2023 và "Đối tác có hiệu suất doanh thu Trung Tâm Mua Sắm top đầu chiến dịch 5/5" 06/2023 do TikTok Shop vinh danh. Gần đây nhất, chiến dịch truyền thông cho chương trình "24h Live Phiên Chợ Cuối" đã giành chiến thắng với hạng mục "Chiến dịch Quan hệ Công chúng & Truyền thông Xuất sắc Kết hợp với Người nổi tiếng có Ảnh hưởng" tại VNPR Awards 2023.



Sự thành công của "24h Live Phiên Chợ Cuối"

Trên mặt truyền thông, chỉ sau 9 ngày thực hiện chiến dịch "24h Live Phiên Chợ Cuối" đã đạt hơn 53 triệu lượt tiếp cận với hơn 250 bài post và video clip. Ngay 15 phút đầu tiên, chương trình livestream đã thu hút xấp xỉ 15,000 người xem trực tiếp đồng thời. Con số này được duy trì xuyên suốt 24 giờ đồng hồ và có lúc đạt tới đỉnh điểm cao nhất là gần 25,000 người xem đồng thời. Chính sức nóng của người xem đã đưa chương trình đạt mốc tổng hơn 5,1 triệu lượt người xem và gần 30 triệu lượt yêu thích.

"24h Live Phiên Chợ Cuối" còn thắng lớn trên mặt trận thương mại điện tử, khi thực hiện chuyển đổi "Người dùng giải trí" tiềm năng thành "Khách mua hàng mục tiêu" trên nền tảng mạng xã hội TikTok, tạo ra một chuỗi hành động cho người dùng giải trí từ việc Gây chú ý - Xem review - Mua hàng - Thanh toán, qua đó rút ngắn quá trình chuyển đổi từ "người dùng giải trí" thành "người mua hàng".

Xuyên suốt 24 giờ livestream bán hàng, "24h Live Phiên Chợ Cuối" đã bán được hơn 75.000 đơn hàng, hơn 76.000 sản phẩm và có thời điểm hơn 2.000 chiếc áo được bán hết trong 01 phút. Thông qua chương trình, các thương hiệu nhãn hàng không chỉ được phủ sóng rộng rãi về độ nhận diện đến người tiêu dùng mà còn gia tăng giá trị thương mại cho thị trường đóng góp vào doanh thu "khủng". Các Local brand tại Việt Nam tạo được chỗ đứng tốt hơn trong thị trường thương mại điện tử, cùng với đó người tiêu dùng có dịp mua sắm các Global brand chất lượng với giá "siêu hời" chưa từng có.

Sự thành công của tân binh YeaH1 Up trong lĩnh vực Social Commerce

Dù xuất hiện trên thị trường hơn 1 năm song YeaH1 Up đã đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành thương mại điện tử ở Việt Nam nói chung và mảng kinh doanh này của Tập đoàn YeaH1 nói riêng. Với "24h Live Phiên Chợ Cuối", YeaH1 Up đã tạo nên tên tuổi khi là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất chương trình livestream bán hàng 24 tiếng liên tục không ngừng nghỉ.

Tân binh YeaH1 Up còn là đối tác thương mại của TikTok Shop khi luôn giữ vững được vị trí Top đầu về sự tăng trưởng hàng tuần và tháng. Đứng trước cơ hội này, YeaH1 Up hiện phát triển bộ máy vận hành và khai thác thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội ngày càng hiệu quả và bền vững, dựa trên thế mạnh cốt lõi là Tập đoàn Truyền thông kỹ thuật số giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn hàng đầu tại Việt Nam.



Song song đó, YeaH1 Up hiện đang nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng chất lượng nội dung mua sắm kết hợp yếu tố giải trí hấp dẫn, tập trung vào các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hợp lý và ưu tiên mang lại quyền lợi cao nhất cho người mua hàng. Qua đó, mang đến giải pháp hiệu quả giữa xây dựng thương hiệu và thương mại, tức tăng độ phủ sóng và tăng doanh thu cho các nhãn hàng tham gia.

"Mega Livestream - Lên đồ cùng Local Brand Việt Nam" - Chương trình mang đậm xu hướng mới Mua sắm kết hợp giải trí tiên phong tại Việt Nam.

Sau thành công của "24h Live Phiên Chợ Cuối", YeaH1 Up tiếp tục tạo ra "cú hích" ấn tượng khi tổ chức show livestream bán hàng kéo dài 15 tiếng đậm chất shoppertainment thứ 2 - "Mega Livestream - Lên đồ cùng Local Brand Việt Nam" ngày 02/03, "Chợ Siêu Chất, Deal Độc Nhất" ngày 31/08.