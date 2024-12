Food City ra mắt BST quà Tết cao cấp, khởi động một mùa khởi sắc

Trong mỗi dịp năm mới, Food City luôn cho ra mắt bộ sưu tập hộp quà Tết mới, với thiết kế ấn tượng độc bản mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đáp ứng được thị hiếu đa dạng của khách hàng.

Food City cung cấp nhiều mẫu hộp quà Tết 2025 đa dạng như "quà Tết giá rẻ", "quà Tết doanh nghiệp", "quà Tết cao cấp", "quà Tết yến sào", "hộp quà đùi heo muối", "hộp quà rượu",... với sự kết hợp đa dạng thành phần từ sản phẩm nhập khẩu như hạt dinh dưỡng, trái cây sấy, thịt heo muối, rượu sake, rượu ngoại,... đến các sản phẩm nông thủy sản thuần Việt.

Bộ sưu tập quà Tết cao cấp năm nay là sự kết hợp giữa Food City và họa sĩ Dusse Bui; được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Bộ Tứ - biểu trưng đặc sắc của văn hóa Phương Đông nói chung và trong văn hóa Việt nói riêng. Bộ Tứ mang ý nghĩa của sự sung túc, an vui, vĩnh cửu. Bộ sưu tập quà Tết 2025 gồm Tứ Bình, Tứ Quý, Tùng Trúc với mỗi tác phẩm đều được họa sĩ vẽ và lên màu tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ.

Hộp quà Tết cao cấp "Tứ Quý" được lấy ý tưởng từ "Tùng - Cúc - Trúc - Mai", cây tùng đại diện cho mùa đông - biểu tượng cho sự trường thọ, hoa cúc vàng đại diện cho mùa thu - biểu tượng cho sự phú quý, cây trúc biểu tượng cho mùa hạ - tượng trưng cho lối sống ngay thẳng và cuối cùng là cây mai biểu tượng cho mùa xuân - đại diện cho sự sung túc. Hộp quà kết cấu bằng giấy mỹ thuật cao cấp đi kèm là tranh treo mùa xuân, bao lì xì cùng liễn trang trí.

Hộp quà Tết cao cấp Tứ Bình

Hộp quà Tết cao cấp "Tứ Bình" được lấy cảm hứng từ 4 nghề truyền thống đặc trưng trong văn hóa Việt Nam là "ngư, tiều, canh, độc". Bức họa thể hiện đời sống thong dong, dung dị hòa mình với thiên nhiên đất trời trong cuộc sống hằng ngày của người ngư dân quăng chài thả lưới trên sông nước (Ngư); người tiều phu đốn củi trong rừng (Tều), người nông dân cấy cày trên đồng ruộng (Canh); người học trò ngày đem học chữ (Độc).

Với hình ảnh 4 trên, hộp quà Tết "Tứ Bình" muốn gửi gắm thông điệp về sự ấm no, phồn thịnh và may mắn. Hộp quà không chỉ thể hiện lòng biết ơn đến những người lao động trong các nghề ấy mà còn gửi gắm lời chúc bình an, phú quý đong đầy tình yêu thương và ý nghĩa để dành tặng cho người thân yêu.

Mỗi hộp quà mới trong BST đều mang trong mình kết cấu độc đáo gồm nhiều lớp với nhiều phụ kiện đi kèm như tranh treo, bao lì xì, liễn trang trí, hộp đựng sản phẩm bằng thiếc; mang đến nhiều xúc cảm cho khách hàng khi tự mình "unbox" hộp quà. Các hộp quà không chỉ có tính tái chế và ứng dụng cao mà còn mang theo cả một câu chuyện văn hóa Việt; là một món đong đầy ý nghĩa trao tặng tình thân hữu.

Hộp quà Tết giá rẻ Phúc Khang

Bên cạnh đó, Food City còn cung cấp nhiều mẫu hộp quà Tết 2025 cao cấp khác nhau được làm từ chất liệu giấy mỹ thuật kết hợp với gỗ mang nhiều hình ảnh văn hóa Á Đông với đa dạng phân khúc ngân sách từ quà Tết giá rẻ đến quà Tết cao cấp.

Hơn cả một món quà, Food City luôn lồng ghép thông điệp, câu chuyện ý nghĩa để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, mong muốn người nhận sẽ có một khởi đầu năm mới ý nghĩa và trọn vẹn nhất.

Ngoài ra, dịch vụ cá nhân hóa theo từng nhu cầu khách hàng cũng được Food City đầu tư kỹ lưỡng như tư vấn, thiết kế, sản xuất theo từng nhu cầu riêng của khách hàng doanh nghiệp, đồng thời kèm theo các dịch vụ hỗ trợ khác như gia công logo, thiệp chúc mừng miễn phí cho khách hàng, giúp các món quà không chỉ chất lượng mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn, tạo nên dấu ấn độc quyền và phong cách riêng biệt.

Đội ngũ thiết kế tại Food City luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo mỗi tấm thiệp và chiếc túi trao đến tay khách hàng đều thể hiện được thông điệp và sự tinh tế mà khách hàng muốn truyền tải.

Với mong muốn mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi nhất, Food City còn hỗ trợ dịch vụ giao hàng toàn quốc. Dù bạn đang ở bất kỳ đâu, chỉ cần đặt hàng Food City sẽ đảm bảo món quà của bạn được giao đến tay người nhận một cách nhanh chóng và an toàn.

Tết Nguyên đán 2025 đang đến gần, Food City sẽ là lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa và gửi tặng những món quà Tết đầy ý nghĩa đến những người thân yêu.