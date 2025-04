Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp .

Ông Lê Quốc Phong trao quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, kể từ ngày 1/5/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp cho Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh , kể từ ngày 1/5/2025, đến khi có quyết định khác của cấp thẩm quyền.