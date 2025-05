Bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bằng

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Vũ Bằng (35 tuổi), Trần Vũ Luân (24 tuổi) và Nguyễn Chí Tâm (22 tuổi) cùng trú tại huyện An Minh, để điều tra về hành vi “giết người”, “hủy hoại tài sản” liên quan đến vụ tranh chấp ngư trường vùng ven biển huyện An Minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Vũ Bằng (Ảnh: Công an Kiên Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 20h ngày 5/11/2023, Nguyễn Vũ Bằng (đối tượng cầm đầu) huy động khoảng 30 đối tượng đi ra biển để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Mãi.

Đối tượng Bằng điều khiển vỏ máy chở theo Luân, Tâm, Chí cùng nhiều đối tượng có lai lịch bất hảo mang theo hung khí rượt đuổi và đụng vào vỏ máy của anh N.N.Đ. (33 tuổi) là anh em của Mãi, làm vỏ máy của anh Đ. bị chìm.

Sau đó nhóm của Bằng bỏ mặc anh Đ. và 3 người khác trên vỏ máy bị chìm, được người dân gần đó cứu vớt và đưa đi cấp cứu.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, Phòng Cảnh sát hình sự kêu gọi những ai liên quan sớm ra trình diện để làm rõ vụ việc, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.