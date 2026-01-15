Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giới thiệu Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Ngoại giao ứng cử ĐBQH khóa XVI

15-01-2026

Cử tri Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI .

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Các cử tri được quán triệt quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; đồng thời nghe giới thiệu danh sách người được giới thiệu ứng cử là Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Các ý kiến từ cử tri Bộ Nội vụ đánh giá ông Đỗ Thanh Bình đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, xứng đáng để giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, chân thành; có phong cách làm việc khoa học, quyết đoán, luôn lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, 100% cử tri có mặt tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri nghe thông báo về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của nhân sự được giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng thuận, nhất trí ủng hộ đối với ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ Nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham gia biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Anh Văn/VTC News

VTC News

