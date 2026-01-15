Tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Nguy cơ mưa lớn kèm rét đậm, rét hại?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong 3 tháng tới không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026.

Chia sẻ với Vietnamplus, chuyên gia Trần Thị Chúc - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết ENSO (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 1 ở mức -0,5 độ C.

Dự báo, trong ba tháng tới, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 15-25%.

Ảnh minh họa

Về nền nhiệt độ, dự báo từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí tượng trên, theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc, trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 4/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026).

Do đó, người dân tại các khu vực trên cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày sắp tới (từ ngày 14 đến ngày 22/2 Dương lịch, tức từ ngày 27/1 đến ngày 6/2 Âm lịch), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, trong buổi họp báo ngày 4/12/2025, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cũng đã đưa ra nhận đình về tình hình thời tiết những tháng đầu năm 2026. ông Cường cho biết trong tháng 1 và tháng 2/2026, không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn so với tháng 12/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. "Theo những nhận định sơ bộ, thời tiết Tết Nguyên Đán 2026 có thể sẽ lạnh hơn mọi năm. Cục sẽ có những thông tin dự báo chi tiết trước khoảng 20 ngày đến 1 tháng trước dịp nghỉ lễ quan trọng này", ông Hoàng Đức Cường thông tin.

Nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trong những tháng cuối năm 2025, đầu 2026

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc, áp dụng cho giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7/2026. Theo nhận định, trong bối cảnh ENSO có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính, thời tiết cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều hiện tượng nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, rét đậm – rét hại, dông lốc, mưa đá và nắng nóng gia tăng từ cuối mùa xuân.

Trong hai tháng qua (từ tháng 11/2025 đến nửa đầu tháng 1/2026), trên phạm vi cả nước đã ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dông, lốc, sét và mưa đá xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương, trong đó có các trận lốc xoáy gây thiệt hại tại Cà Mau, Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trên khu vực Biển Đông đã hình thành 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong số này, bão số 13 (Kalmaegi) là cơn bão duy nhất ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Bão đạt cường độ rất mạnh, có thời điểm gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, sau đó đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi – Gia Lai, gây mưa lớn và gió mạnh trước khi suy yếu. Các cơn bão số 14, 15 và áp thấp nhiệt đới còn lại không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Không khí lạnh hoạt động khá dồn dập với 8 đợt trong thời kỳ này. Đặc biệt, đợt không khí lạnh tăng cường đầu tháng 1/2026 đã gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ, nhiệt độ nhiều nơi vùng núi xuống dưới 4 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá.

Về mưa, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua nhiều đợt mưa diện rộng. Tại Trung Bộ, mưa lớn kéo dài trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, có nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như A Lưới (TP Huế) gần 830mm, Sơn Hòa (Đắk Lắk) trên 1.060mm. Nhiều trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử.

Về nhiệt độ trung bình, tháng 11/2025 ghi nhận nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm tại Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – Huế. Sang tháng 12/2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước lại cao hơn trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 1,5–2,5 độ C. Trong nửa đầu tháng 1/2026, nhiệt độ trung bình giảm mạnh, thấp hơn trung bình nhiều năm trên diện rộng.

Lượng mưa trong tháng 11/2025 phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và ven biển Bắc Bộ thiếu hụt mưa, trong khi nhiều địa phương khác, đặc biệt ở Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 150–300%. Tháng 12/2025, mưa tiếp tục cao hơn trung bình tại nhiều nơi, riêng trung du và vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu mưa.