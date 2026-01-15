Tin mới nhất về đợt không khí lạnh rất mạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ chiều 20-21/1, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, gây mưa rải rác, trời chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 19/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo, từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, trời chuyển mưa rét.

Từ ngày 21-25/1, khu vực này có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ giảm mạnh, có thể tương đương với đợt rét xảy ra từ ngày 6-9/1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

