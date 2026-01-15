Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tai nạn giao thông liên hoàn trong hầm sông Sài Gòn

15-01-2026 - 21:35 PM | Xã hội

4 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn, dính chặt vào nhau, hư hỏng trong hầm vượt sông Sài Gòn.

Ngày 15-1, lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hòa trong hầm vượt sông Sài Gòn.

Tai nạn giao thông liên hoàn trong hầm sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe.

Hơn 17 giờ cùng ngày, nhiều ô tô lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn, hướng Võ Văn Kiệt đi Mai Chí Thọ. Khi đến giữa hầm thì 4 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn, dính chặt vào nhau, hư hỏng.

Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an địa phương đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Do tai nạn vào giờ khung cao điểm nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông theo hướng xảy ra tai nạn.

Theo người dân, trước đó xe taxi tông từ phía sau tạo nên va chạm giao thông liên hoàn.

Tai nạn giao thông liên hoàn trong hầm sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng di dời phương tiện.

CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn.

Theo Anh Vũ

Người lao động

