VISAHO chính thức quản lý vận hành tòa nhà văn phòng Vinaconex Diamond

Vinaconex Diamond là tòa văn phòng cao cấp với tổng diện tích sàn gần 47.000m², gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng bán hầm. Khối đế thương mại từ tầng 1 đến tầng 5 cùng 20 tầng văn phòng cho thuê từ tầng 6 đến tầng 25 tạo nên một tổ hợp hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường văn phòng Hà Nội. Với vị trí đắc địa, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 3km qua trục Bạch Mai – Phố Huế, Vinaconex Diamond dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Thủ đô.

Việc hợp tác với VISAHO – công ty con của Tập đoàn Sankei Building Nhật Bản, với hơn 70 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý vận hành – là bước đi chiến lược nhằm khẳng định đẳng cấp của Vinaconex Diamond trong phân khúc văn phòng hạng sang.

Phát biểu về sự hợp tác này, ông Shito Shinichi – Tổng Giám đốc VISAHO chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được Vinaconex Invest tin tưởng giao phó vai trò quản lý vận hành tòa nhà. VISAHO sẽ triển khai cơ chế quản lý linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, đối tác."

Ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex Invest nhận định: "VISAHO là đối tác chiến lược đã từng hợp tác với Vinaconex tại dự án Green Diamond. Với bề dày kinh nghiệm cùng việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý vận hành, chúng tôi tin tưởng VISAHO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Vinaconex Diamond để mang đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng tầm giá trị dự án và khẳng định vị thế của tòa nhà tại trung tâm quận Hai Bà Trưng."

Trong vai trò đơn vị quản lý vận hành, VISAHO sẽ áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ Nhật Bản "VISAHO Standard" – bộ công cụ kiểm soát chất lượng đã được triển khai hiệu quả tại nhiều dự án lớn tại Việt Nam. Song song với đó, VISAHO sẽ đẩy mạnh các hoạt động gắn kết cộng đồng, nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ khác biệt và gia tăng giá trị cho khách thuê. Điều này góp phần tăng tỷ lệ lấp đầy và củng cố giá trị thương hiệu của Vinaconex Diamond trên thị trường văn phòng cao cấp.

Điểm mạnh của VISAHO đến từ đội ngũ nhân sự bài bản, được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng và văn hóa phục vụ. Các chương trình đào tạo do các chuyên gia từ Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, giúp đảm bảo mọi quy trình đều theo đúng chuẩn mực và có tính nhất quán cao. Nhờ vậy, các dịch vụ do VISAHO cung cấp luôn thể hiện được sự tận tâm, chuyên nghiệp và khác biệt.

Hiện nay, VISAHO đang quản lý vận hành hàng loạt dự án bất động sản cao cấp như văn phòng hạng A+ Capital Place, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Samsung R&D Center, văn phòng hạng A Taisei Square Hanoi, chung cư cao cấp The Zei, khu căn hộ Swanlake Residences, tòa nhà Hoàng Thành Tower,... Việc mở rộng danh mục sang Vinaconex Diamond một lần nữa khẳng định uy tín và năng lực vượt trội của VISAHO trong ngành quản lý bất động sản tại Việt Nam.

VISAHO - Công ty Dịch vụ BĐS chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản

