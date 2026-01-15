HHV lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng trưởng 37%, vượt 22% kế hoạch

Bứt phá mạnh mẽ các hoạt động cốt lõi

Ngày 10/1, tại Hội nghị báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, Ban lãnh đạo HHV cho biết công ty đã khép lại năm 2025 thành công khi đa số chỉ tiêu trọng yếu đều vượt kế hoạch.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất ước đạt hơn 3.790 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2024 và vượt 6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 680 tỷ đồng, tăng trưởng 37% và vượt 22% chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao. Trong đó, mảng quản lý vận hành tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi mang về khoảng 2.295 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm trước và chiếm hơn 60% tổng doanh thu.

Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2025, liên danh các nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ của HHV) đứng đầu, đã tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tại dự án này ở giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 14.300 tỷ đồng, HHV tham gia với tỷ lệ 40% vốn chủ sở hữu.

Ở lĩnh vực quản lý vận hành, HHV trúng gói thầu quản lý vận hành, bảo dưỡng tuyến cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, và đảm bảo an toàn cho hàng triệu lượt xe lưu thông qua 31km đường hầm, 472 km đường cao tốc và quốc lộ do doanh nghiệp quản lý trên khắp cả nước. Đặc biệt, với sáng kiến bố trí chóp nón trên các tuyến cao tốc được đánh giá là mô hình kiểu mẫu, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, và đề xuất nhân rộng, bố trí trên các tuyến cao tốc khác.

Ở mảng thi công xây lắp ghi nhận doanh thu khoảng 1.320 tỷ đồng, tăng 15%, chiếm khoảng 35% cơ cấu doanh thu. Trong năm, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đưa dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích vượt tiến độ 8 tháng, hoàn thành dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với kết cấu dầm bản rỗng hiện đại trước 3 tháng… đồng thời tham gia hỗ trợ thúc đẩy tiến độ dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Với những đóng góp nổi bật, năm 2025 HHV tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Mở rộng dư địa tăng trưởng, sẵn sàng đón sóng đầu tư hạ tầng mới

Bước sang năm 2026, HHV liên tiếp đón nhận các thông tin tích cực khi cùng các đối tác trong liên danh trúng nhiều gói thầu xây lắp và quản lý vận hành quy mô lớn, tổng giá trị hơn 5.600 tỷ đồng, tạo tiền đề thuận lợi cho một năm tăng trưởng mới.

Ở mảng xây lắp, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành các dự án cũ với giá trị sản lượng còn lại khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, HHV còn giữ vai trò là đơn vị chủ lực triển khai thi công tại các dự án PPP do Tập đoàn Đèo Cả đầu tư, như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4 TP HCM đoạn qua Bình Dương (cũ), mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận,…

Ở mảng quản lý vận hành, HHV tiếp tục vận hành an toàn các tuyến hiện hữu, chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có máy bay không người lái (UAV) nhằm tối ưu hóa công tác tuần đường và nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc, hướng tới đảm nhiệm vận hành các tuyến cao tốc Bắc - Nam mới hoàn thành, đặc biệt là các tuyến có hầm xuyên núi. Cùng với đó, trong thời gian tới, việc kết nối đồng bộ các hầm Đèo Cả và Cù Mông với trục cao tốc Bắc - Nam cũng được kỳ vọng gia tăng lưu lượng và hiệu quả khai thác.

Về trung và dài hạn, các dự án BOT do Đèo Cả đầu tư sẽ lần lượt đi vào vận hành, khai thác, bổ sung dòng tiền ổn định. Đồng thời, với kế hoạch mở rộng các đoạn cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 cùng việc triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao và metro sẽ mở ra dư địa công việc lớn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, với quỹ dự án dồi dào và nền tảng tài chính vững chắc, HHV được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sự hội tụ của các mảng xây lắp, BOT và quản lý vận hành sẽ từng bước hình thành dòng tiền ổn định, mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả sinh lời và gia tăng giá trị cho cổ đông trong trung và dài hạn.