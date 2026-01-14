PTGĐ KiotViet Đỗ Tuấn Anh: Hộ kinh doanh cần được thấu hiểu và đồng hành

Đồng hành từ chính sách: Lấy hỗ trợ làm trọng tâm trong giai đoạn chuyển tiếp

Trước bối cảnh thực tế chuyển đổi còn nhiều vướng mắc, "điểm nghẽn", hộ kinh doanh đã và đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Về mặt quản lý nhà nước, Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Chương trình hành động đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tập trung hỗ trợ giai đoạn đầu chuyển đổi, đẩy mạnh số hóa và hạn chế sai sót trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo định hướng này, thủ tục hành chính thuế tiếp tục được đơn giản hóa; ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thuế điện tử được mở rộng trên toàn bộ quy trình từ đăng ký, kê khai đến nộp và hoàn thuế. Trong giai đoạn chuyển tiếp, mục tiêu trọng tâm của cơ quan thuế là hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm không cố ý phát sinh do hộ kinh doanh chưa quen với phương thức quản lý mới, đồng thời tạo tâm lý yên tâm để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Song song với đó, ngành thuế khuyến khích hộ kinh doanh tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử và các ứng dụng thuế điện tử, qua đó từng bước hình thành thói quen quản lý minh bạch, thuận tiện và phù hợp hơn với yêu cầu mới.

Góc nhìn từ doanh nghiệp công nghệ: Rào cản lớn nhất không nằm ở công cụ

Ở góc độ đơn vị cung cấp giải pháp quản lý bán hàng, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ KiotViet - cho rằng thách thức lớn nhất của chuyển đổi số hộ kinh doanh không nằm ở phần mềm hay chi phí đầu tư.

"Độ tuổi, ngành nghề và môi trường kinh doanh quyết định rất lớn đến khả năng tiếp nhận công nghệ. Nhóm hộ kinh doanh truyền thống, buôn bán lâu năm thường tiếp cận chậm hơn và cần được hỗ trợ nhiều hơn. Vì vậy, sự thấu hiểu và đồng hành là yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số," ông Đỗ Tuấn Anh nhận định.

Theo ông Tuấn Anh, nếu chuyển đổi số chỉ dừng lại ở việc cung cấp công cụ mà không kèm theo đào tạo, hỗ trợ, quá trình chuyển đổi rất dễ đứt gãy. Ngược lại, cần tiếp cận theo tư duy giải quyết từng bài toán nhỏ, sát với thực tế vận hành hàng ngày của hộ kinh doanh.

Trên thực tế, KiotViet đã sơ đồ hóa các giai đoạn chuyển đổi số của hộ kinh doanh, bắt đầu từ khảo sát, xác định điều kiện ban đầu, cho tới triển khai giải pháp và chăm sóc, hỗ trợ sau bán. Ở mỗi giai đoạn, các câu hỏi và nhu cầu cụ thể của hộ kinh doanh được làm rõ, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả; chỉ khi các đơn vị công nghệ thực sự đồng hành, kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề nhỏ, chuyển đổi số mới trở thành công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với chính sách mới, thay vì trở thành áp lực hay rào cản.

Cách tiếp cận lấy hộ kinh doanh làm trung tâm, đề cao sự thấu hiểu và đồng hành - như quan điểm mà ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ - đang cho thấy một hướng đi thực chất hơn cho chuyển đổi số khu vực kinh tế nhỏ và siêu nhỏ. Đây cũng là điều kiện quan trọng để kê khai thuế đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững trong dài hạn.