Ba nền tảng vững chắc giúp Oriana Complex trở thành điểm đến an dưỡng lý tưởng tại Vũng Tàu

Được kiến tạo trên ba nền tảng vững chắc: Mô hình Care Home chăm sóc sức khỏe chủ động - Nhịp sống hiện đại năng động - Tiến độ thi công đồng bộ, Oriana Complex mở ra không gian sống khỏe chuyên sâu và kiến tạo một biểu tượng hạnh phúc bền vững giữa lòng phố biển.

Dấu ấn "Signature" với mô hình Care Home chuẩn Nhật Bản tiên phong tại Vũng Tàu

Lấy cảm hứng từ những con sóng vươn mình đón ánh hừng đông, tòa tháp Oriana Complex với quy mô 33 tầng, được định vị là phiên bản mang dấu ấn Signature tại The Maris Vũng Tàu. Song, điểm nhấn đắt giá nhất giúp tòa tháp chinh phục khách hàng chính là chiến lược tiên phong phát triển mô hình Care Home chuẩn Nhật Bản, với sự đồng hành từ Tsukui Plan Vietnam (Công ty thành viên của Tập đoàn Tsukui - thương hiệu danh tiếng với hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản).

TDG Group hợp tác cùng Tsukui Plan Vietnam phát triển mô hình Care Home chuẩn Nhật Bản

Hướng đến mục tiêu kiến tạo chuẩn sống an dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động tại Vũng Tàu, Oriana Complex được hoạch định phát triển bài bản theo lộ trình 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ triển khai các Câu lạc bộ sức khỏe chủ động (Wellness Club) - bắt đầu từ những lớp thiền tắm âm thanh hay tìm lại niềm vui nguyên bản qua buổi yoga cười. Tinh thần vận động và sự gắn kết tình thân được khơi dậy từ khoảnh khắc đạp xe dạo biển đón gió, hay những phút giây bình yên cả gia đình cùng vẽ tranh bên bờ biển…. Giai đoạn 2 sẽ phát triển mô hình Chăm sóc sức khỏe tập trung ngay tại nội khu. Giai đoạn 3 tiếp tục nâng cấp với dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tận nhà, mang sự an tâm và tiện nghi 5 sao đến từng cư dân. Tất cả hoạt động đều tập trung đến trải nghiệm sức khỏe cho gia đình đa thế hệ cũng như không gian phát triển cho trẻ nhỏ.

Hoạt động yoga thiền chuông trong Wellness Club tại The Maris Vũng Tàu

Có thể nhận định, tòa tháp Oriana Complex ra mắt ở thời điểm này là sự xuất hiện đúng thời điểm - đúng nhu cầu. Đây sẽ là không gian an dưỡng chất lượng cao cho gia đình đa thế hệ, nơi ông bà sống vui khỏe, cha mẹ thư thái và con trẻ phát triển toàn diện.

Nhịp sống năng động hiện hữu - Kết nối con người & thiên nhiên

Nền tảng thứ hai kiến tạo nên sức hút của Oriana Complex chính là nhịp sống hiện đại được cộng hưởng từ hệ sinh thái tiện ích đa dạng của The Maris Vũng Tàu.

Không dừng lại ở không gian sống xanh, Oriana Complex còn thỏa mãn nhu cầu giải trí và công việc của giới thượng lưu thông qua hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao: Sảnh hội nghị chuẩn quốc tế, Khu vui chơi có thưởng hiện đại, Không gian đậm chất nghệ thuật đương đại và kiến trúc tinh tế, tạo nên không gian an dưỡng sang trọng nhưng ấm áp như một ngôi nhà.

Sự sôi động của dự án còn được minh chứng qua chuỗi sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn thường xuyên được tổ chức. Điển hình là chuỗi đêm nhạc "Xuân An Yên – Đón Tết bên biển" diễn ra từ Mùng 3 đến Mùng 6 Tết 2026, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Mai Thiên Vân, Nguyễn Hưng, Phạm Quỳnh Anh.... Đây chính là bảo chứng cho tiềm năng khai thác thương mại của dự án.

Bảo chứng niềm tin từ tiến độ thi công đồng bộ

Bên cạnh đó, niềm tin của khách hàng dành cho Oriana Complex còn được củng cố vững chắc bởi năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư TDG Group.

Theo ghi nhận thực tế, các phân khu tại The Maris Vũng Tàu đang duy trì nhịp độ thi công thần tốc: Tháp Alaric đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao vào Quý 1/2026; Tháp Polaris đã vươn lên tầng 16 (hướng tới cất nóc Quý 2/2026) và Tháp Atlantic vừa ra mắt vào cuối năm 2025 cũng đã xây dựng đến tầng 7. Sự hiện diện của Oriana Complex cùng tiến độ xây dựng đồng bộ của toàn dự án là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho uy tín và cam kết của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo biểu tượng nghỉ dưỡng - an dưỡng hàng đầu Vũng Tàu.