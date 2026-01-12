Tiêu chuẩn chọn hồng sâm 6 năm tuổi hỗ trợ sức khỏe

Vừa qua, tại TP HCM, lễ ra mắt thương hiệu Myeong Samwon đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Hiệp hội Nông nghiệp Anseong (Hàn Quốc). Sự kiện đánh dấu việc thị trường Việt Nam chính thức đón nhận thêm một nguồn cung cấp nhân sâm chính ngạch từ "thủ phủ" sâm Anseong.

Đặc biệt, tại buổi lễ, thương hiệu này đã chính thức công bố Huấn luyện viên Kim Sang-sik là đại diện thương hiệu. Sự đồng hành của "thuyền trưởng" người Hàn Quốc không chỉ khẳng định nguồn gốc xuất xứ chuẩn mực mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Theo các nghiên cứu dược liệu, giá trị thực sự của nhân sâm không chỉ nằm ở giống cây mà phụ thuộc lớn vào "độ tuổi" và "thổ nhưỡng".

Về độ tuổi, 6 năm là cột mốc sinh trưởng quan trọng nhất của cây sâm. Ở giai đoạn này, rễ sâm hoàn thiện đầy đủ về kích thước và tích tụ hàm lượng Saponin (Ginsenoside) cao nhất – hoạt chất đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và cải thiện lưu thông máu. Nếu thu hoạch sớm ở năm thứ 4 hoặc 5, sâm thường chưa đủ dưỡng chất; ngược lại, nếu để quá 7 năm, rễ bắt đầu xơ hóa và giảm chất lượng. Do đó, hồng sâm 6 năm tuổi luôn được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chế biến dược liệu.

Về thổ nhưỡng, không phải vùng đất nào tại Hàn Quốc cũng cho ra chất lượng sâm giống nhau. Giới chuyên môn thường đánh giá cao sâm được trồng tại các vùng có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn và đất đai giàu khoáng chất tự nhiên. Điều kiện khắc nghiệt này buộc cây sâm phải tự tích lũy dưỡng chất để sinh tồn, từ đó tạo ra hương vị đậm đà và dược tính cao hơn hẳn so với sâm trồng ở các vùng đất màu mỡ, bằng phẳng.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến từ sâm tươi sang hồng sâm (hấp sấy) cũng là yếu tố then chốt. Quá trình này giúp kích hoạt và gia tăng số lượng các loại Saponin có lợi mà sâm tươi chưa có, đồng thời giúp sản phẩm lành tính hơn, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Nhân sâm Anseong Yang Huijong chia sẻ về quy trình canh tác khắt khe suốt 6 năm để tạo nên chất lượng đồng nhất cho thương hiệu Myeong Samwon.

Được giới thiệu tại sự kiện, Myeong Samwon là thương hiệu đại diện cho tiêu chuẩn sâm 6 năm tuổi từ vùng Anseong – nơi được mệnh danh là vùng đất lý tưởng cho nghề trồng sâm lâu đời.

Điểm nổi bật của các sản phẩm này là sự bảo chứng từ chứng nhận G-Mark (Gyeonggi G-Mark). Đây là chứng nhận cấp tỉnh uy tín tại Hàn Quốc, chỉ cấp cho các nông sản vượt qua quy trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt và đảm bảo chất lượng ưu việt. Sự xuất hiện của những sản phẩm đạt chuẩn G-Mark như Myeong Samwon giúp người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ sở vững chắc để lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, tránh mua phải hàng trôi nổi không rõ độ tuổi và nguồn gốc trên thị trường.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Sản xuất, Kỹ thuật và Thương mại Mỏ Cày Đô

Địa chỉ: 312/40 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam