Dược sĩ Bình – Hành trình thiện nguyện “Tủ thuốc cho em”

Những "lá chắn" sức khỏe nơi bản cao

Chương trình "Tủ thuốc cho em" do tập đoàn Techmedcom khởi xướng đã nhận được sự đồng hành tâm huyết từ dược sĩ Bình. Dự án mang tính nhân văn này đặt mục tiêu trang bị 1000 tủ thuốc y tế (gồm băng gạc, thuốc sơ cứu, thuốc hạ sốt, hỗ trợ tiêu hóa…) cho các ngôi trường mầm non và tiểu học còn nhiều khó khăn.

Trong hành trình tại Lào Cai vừa qua, đoàn đã trực tiếp bàn giao 100 tủ thuốc cùng nhiều phần quà thiết yếu cho 100 điểm trường trên toàn tỉnh. Trong đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà tại điểm trường Thâm Mạ (Trường mầm non Nghĩa Đô) và điểm trường Sín Chải (Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chảy).

Việc đưa các vật tư y tế thiết yếu đến gần hơn với trẻ em dân tộc thiểu số giúp tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe chủ động tại chỗ, hỗ trợ kịp thời các bệnh lý học đường thường gặp và giảm thiểu rào cản về chi phí y tế cho gia đình các em.

Bên cạnh trao tặng tủ thuốc, dược sĩ Bình còn trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn như đo khám chỉ số hình thể, đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng cho từng em học sinh. Chị đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các vi chất thiết yếu như Canxi hữu cơ và Vitamin D đối với sự phát triển khung xương đồng thời khích lệ các em rèn luyện thể chất mỗi ngày để có thể bứt phá chiều cao tối ưu, phát triển sức khỏe toàn diện.

Tận tâm vì tầm vóc trẻ em Việt

Là một người mẹ, dược sĩ Bình thấu hiểu sâu sắc nỗi lo của hàng triệu phụ huynh: "Chiều cao không chỉ là con số, mà còn là sự tự tin và tương lai của con". Chính vì vậy, chị đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu, mang đến những giải pháp dinh dưỡng khoa học, góp phần nâng tầm vóc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Dược sĩ Bình tận tâm vì dinh dưỡng chiều cao trẻ em

Dược sĩ Bình luôn nhấn mạnh: Phát triển chiều cao không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là nền tảng thể chất, sự tự tin và vị thế của cả một thế hệ. Chị thường xuyên chia sẻ với phụ huynh vượt qua định kiến "thấp bé là do gen", khẳng định trẻ em Việt hoàn toàn có thể bứt phá nếu được chăm sóc đúng cách.

Từ hành trình đồng hành cùng hàng triệu gia đình, chị nhận thấy rằng sự phát triển chiều cao bền vững phải dựa trên "Kiềng ba chân" vững chắc.

Dinh dưỡng hấp thu tối ưu: Việc bổ sung canxi cần kết hợp đồng thời với vitamin D3 và magie, đảm bảo tỷ lệ hợp lý để tăng khả năng hấp thu canxi vào xương, đồng thời hạn chế nguy cơ lắng đọng canxi ngoài hệ xương.

Vận động khoa học: Thường xuyên thực hiện các bài tập kéo giãn và hoạt động thể chất ngoài trời giúp kích thích tuyến yên sản xuất hormone tăng trưởng (GH), từ đó thúc đẩy quá trình phát triển chiều dài xương.

Giấc ngủ sinh lý: Đảm bảo trẻ ngủ sâu trong khung giờ từ 22h đêm đến 2h sáng, thời điểm hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều nhất, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển chiều cao.

Dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ là giải pháp tối ưu tăng chiều cao

Với tâm huyết và kiến thức chuyên môn, dược sĩ Bình không chỉ lan tỏa tri thức khoa học mà còn truyền cảm hứng để mỗi gia đình chủ động chăm sóc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt. Đó chính là sứ mệnh mà chị kiên trì theo đuổi: gắn bó cùng cộng đồng, vun đắp một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự tin và vươn cao.

Lan tỏa giá trị xã hội – Vì một Việt Nam vươn cao

Đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cách dược sĩ Đỗ Thị Bình bền bỉ thực hiện sứ mệnh nâng cao tầm vóc trẻ em Việt. Không dừng lại ở Lào Cai, hành trình thiện nguyện của chị vẫn tiếp tục mở rộng với những dự án dài hơi trên khắp cả nước.

Dược sĩ Bình thiện nguyện tại điểm trường Sín Chải

Những nỗ lực ấy không chỉ nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và phát triển chiều cao mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay vun đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin vươn xa.